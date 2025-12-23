Subban si smlsnul na Kladnu a má první nulu. Marcel naskočí v pátek, proč chyběl Jágr?
Když odchytal první zápas po příchodu do Pardubic, v rozhovorech zářil a vyprávěl o životě v Česku a oblíbených pokrmech v nové zemi. „Chutná mi Kladno, vepřo, zelo,“ zkomolil lehce název známého jídla. O měsíc později si Malcolm Subban smlsnul i na Rytířích ze středočeského města. Lídr tabulky sehrál s trápícím se sokem urputnou bitvu a z hubené výhry 1:0 se radoval i díky kanadskému brankáři. „Udělali nám to těžké,“ přiznával pardubický gólman.
Do Kladna se sjeli ve velkém počtu, pod kotlem dokonce rozbalili ozdobený vánoční stromeček a pod něj vyskládali dárky. Z jednoho balíčku si fanoušci Pardubic obrazně vybalili další tři body do tabulky, z dalšího pouze jednu brankovou radost. „Bylo to těžké utkání pro obě strany. Mohlo dopadnout vítězstvím Kladna i nás. My využili jednu přesilovku a byli šťastnější,“ hodnotil po utkání asistent hostujícího kouče Václav Kočí.
Rytíři se po sérii čtyř porážek v řadě zvedli, lídrovi tabulky dokázali zatápět. Po delší době se do sestavy vrátili obránce Jan Piskáček a útočníci Martin Procházka a Antonín Melka. „Máme víc variant v sestavě. Teď by měl přijít ještě nový hráč, do dalšího zápasu by snad měl být připravený, pokud v pátek odtrénuje. To nám dává další možnosti,“ kvitoval domácí trenér David Čermák a připomněl posilu v podobě forvarda Marcela Marcela.
Urostlý útočník se Kladnu bude hodit. Ze sestavy v posledním klání odstoupil legendární Jaromír Jágr a v zápise nefiguroval ani proti Pardubicím. Souboj s Dynamem sledoval s přítelkyní Dominikou Branišovou pouze ze skyboxu. „Jaromír minule nedohrál, netrénoval, dneska trénoval individuálně. Proto nebyl v sestavě,“ prozradil Čermák.
Článek pokračuje pod grafikou
Třiapadesátiletá ikona scházela Rytířům při útočném snažení. Kladno se do šancí dostávalo, ale prosadit se nedokázalo. Subbanovi pomohla tyčka, jinak držel Dynamo dobrými zákroky. „Přál jsem si, abych si proti němu zahrál. Bylo by to skvělé, je legenda,“ mrzelo Kanaďana, že proti sobě neměl hráče s číslem 68 na zádech.
Na ledě se přesto potkal se známou tváří. S Oscarem Danskem v minulosti oba patřili do organizace Vegas Golden Knights. „S Oscarem se známe, je skvělý kluk, výborný brankář. Přeju mu jen to nejlepší, je zábava, že jsme si proti sobě mohli zahrát. Jenom jsme prohodili pár slov po zápase při podávání rukou. Možná za ním ještě půjdu,“ usmíval se kanadský sympaťák při zmínce svého brankářského protějšku.
Pozitivum u Rytířů? Přišlo herní zlepšení
Pozici hlavní hvězdy zápasu si však uzmul pro sebe. Subban čelil 27 střelám, všechny pochytal a při pátém startu v extralize bral první čisté konto. „Je to úžasné. Je skvělé zapsat první nulu. Už teď je to víc, než jsem jich měl loni. Jsem šťastný,“ smál se.
Nejdůležitější zákrok vytáhl ve třetí třetině, kdy mu za záda propadla dorážka Nika Ojamäkiho. Pardubický brankář se natáhl za sebe a lapačkou vytáhl puk z brankové čáry. Že se nejednalo o gól, posvětilo i přezkoumání videa. „Snažil jsem se natáhnout za sebe a naštěstí to neprošlo přes čáru. Byl jsem si jistý, že to nebyl gól,“ komentoval situaci Subban.
Za předvedený výkon se dočkal chvály. „Odchytal výborné utkání. Před vstřeleným gólem chytil samostatný nájezd. Mohlo to být naopak, on nás držel ve hře o to, abychom bodovali plným ziskem,“ vykládal Kočí.
Dynamo se díky těsné výhře udrželo na špici extraligové tabulky a má k dobru dva body před Spartou. Ke dvanáctému Kladnu se naopak nebezpečně začíná přibližovat poslední Litvínov. Rozdíl je momentálně sedmibodový. „Na jednu stranu to sleduju, na druhou se snažíme hledět sami na sebe. Můžou se nám povést tři zápasy a vršek můžeme dotáhnout, když polevíme, spodek nás dožene. Díváme se nahoru i dolů, ale hlavně nám jde o náš výkon,“ říkal útočník Martin Ryšavý.
Pozitivem pro Rytíře mohlo být, že po porážce v Liberci přišlo herní zlepšení. „Na výkon budeme chtít navázat v dalších zápasech,“ přitakával Čermák. „Zlepšili jsme hlavně obranné pásmo, nebylo tam tolik okýnek jako v předchozích zápasech. Bohužel jsme se ještě málo tlačili do brány. Tlak jsme mohli vyvinout větší,“ vyjmenovával.
Rytíři se v pátek vypraví k další bitvě do Plzně, kde budou chtít ukončit pětizápasovou šňůru porážek, Dynamo čeká domácí bitva s Třincem. „To, že jsme první, je úžasné. Musíme na to navazovat každý den a pořád se zlepšovat,“ velel Subban.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž