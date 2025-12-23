Předplatné

Sparta oškubala Kohouty, nadělila jim sedmičku. Zasloužené, řekl čtyřbodový Špaček

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól na střídačce
Útočník Sparty Adam Raška se cpe do olomoucké branky
Hokejisté Sparty se radují z trefy Pavla Kousala (uprostřed)
Sparťanský útočník Pavel Kousal vráží do soupeře z Olomouce
Olomoucký brankář Oldřich Cichoň chytá puk
Trenér Róbert Petrovický na střídačce Olomouce
Útočník Sparty Michal Řepík bojuje se dvěma hráči Olomouce
8
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Sparta se po dvou porážkách vzchopila herně i v hlavách. „Říká se, že dobrý tým neprohraje třikrát po sobě. Po minulém zápase doma s Vítkovicemi jsme to chtěli napravit a odvděčit se fanouškům. Celý zápas byl z naší strany skvělý, jsem rád, že jsem k tomu dokázal přispět,“ povídal Filip Chlapík, který na ledě dominoval a k nadílce 7:2 Olomouci pomohl gólem a asistencí.

Když v 37. minutě kapitán Sparty střelou od modré čáry přidal ke třem asistencím taky svůj první gól proti Hanákům vůbec, O2 arenou se rozezněla píseň Pátá. Nepadla desítka, jak v tu chvíli žádali fanoušci, ale někteří pasažéři Mora expressu, kterých dorazilo ve dvanácti vagónech 1300, viděli beztak dvojmo už po příjezdu. Při závěrečné děkovačce domácích odbil gong sedmkrát. I to byl slušný zářez do rozjeté Olomouce, která do hlavního města přicestovala po pěti vítězstvích v šesti zápasech, přičemž vyhrála předchozí tři v řadě.

Ani velmi dobrý výkon sparťanského odchovance Oldřicha Cichoně v brance Kohoutů nezabránil tomu, aby výsledek vypadal trochu líp. Josef Kořenář chytal teprve druhé utkání za 25 dní. Párkrát se taky předvedl. Za bezbrankového stavu vychytal sólový nájezd Fridricha a v závěru pak ještě Orsavy. Dvakrát ho překonal Ondřej Najman, který si pofoukal bolístku prvními trefami po 18 startech. Navíc proti bývalému týmu.

Článek pokračuje pod grafikou

Klíčová byla rychlá odpověď Pavla Kousala na jeho vyrovnání na 1:1, která Spartu odšpuntovala. Šla si tvrdě za svým. Měla střeleckou i územní převahu. Zužitkovala šance, dostala se do laufu a Kohouty oškubala. „Věděli jsme, že jsme měli dvě prohry a další přidat nechceme, a taky, co nás čeká. Olomouc je houževnatý soupeř. Jsem rád, jak jsme k zápasu přistoupili, hráli jsme celých šedesát minut a zaslouženě vyhráli,“ řekl Michael Špaček.

Po delší době hrál v lajně s Chlapíkem. V přesilovce se zaskvěl bekhendovou kličkou, po níž Sparta odskočila na 3:1, včetně asistencí se podepsal pod čtyři branky. V čele extraligové produktivity se s 34 body dotáhl na Romana Červenku. „Zrovna to tentokrát nějak vyšlo, jsem rád, že jsem mohl přispět. Ale důležitější jsou body do tabulky, protože víme, jak je to vyrovnané,“ mírnil se Špaček.

Sparta po vítězství drží druhé místo, ale při nerovnosti sehraných utkání se může reálně pohybovat někde kolem šesté pozice. „Tabulka je našlapaná, každý bod rozhoduje. Teď jedeme na Spengler Cup, kde zase porovnáme síly s dobrými evropskými týmy. A je třeba přijet zpět dobře naladění, čeká nás náročný leden. Věřím, že když budeme k zápasům přistupovat tak, jak máme, můžeme být úspěšní,“ dodal Špaček.

KonecLIVE
72

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů