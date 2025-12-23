Sparta oškubala Kohouty, nadělila jim sedmičku. Zasloužené, řekl čtyřbodový Špaček
Sparta se po dvou porážkách vzchopila herně i v hlavách. „Říká se, že dobrý tým neprohraje třikrát po sobě. Po minulém zápase doma s Vítkovicemi jsme to chtěli napravit a odvděčit se fanouškům. Celý zápas byl z naší strany skvělý, jsem rád, že jsem k tomu dokázal přispět,“ povídal Filip Chlapík, který na ledě dominoval a k nadílce 7:2 Olomouci pomohl gólem a asistencí.
Když v 37. minutě kapitán Sparty střelou od modré čáry přidal ke třem asistencím taky svůj první gól proti Hanákům vůbec, O2 arenou se rozezněla píseň Pátá. Nepadla desítka, jak v tu chvíli žádali fanoušci, ale někteří pasažéři Mora expressu, kterých dorazilo ve dvanácti vagónech 1300, viděli beztak dvojmo už po příjezdu. Při závěrečné děkovačce domácích odbil gong sedmkrát. I to byl slušný zářez do rozjeté Olomouce, která do hlavního města přicestovala po pěti vítězstvích v šesti zápasech, přičemž vyhrála předchozí tři v řadě.
Ani velmi dobrý výkon sparťanského odchovance Oldřicha Cichoně v brance Kohoutů nezabránil tomu, aby výsledek vypadal trochu líp. Josef Kořenář chytal teprve druhé utkání za 25 dní. Párkrát se taky předvedl. Za bezbrankového stavu vychytal sólový nájezd Fridricha a v závěru pak ještě Orsavy. Dvakrát ho překonal Ondřej Najman, který si pofoukal bolístku prvními trefami po 18 startech. Navíc proti bývalému týmu.
Článek pokračuje pod grafikou
Klíčová byla rychlá odpověď Pavla Kousala na jeho vyrovnání na 1:1, která Spartu odšpuntovala. Šla si tvrdě za svým. Měla střeleckou i územní převahu. Zužitkovala šance, dostala se do laufu a Kohouty oškubala. „Věděli jsme, že jsme měli dvě prohry a další přidat nechceme, a taky, co nás čeká. Olomouc je houževnatý soupeř. Jsem rád, jak jsme k zápasu přistoupili, hráli jsme celých šedesát minut a zaslouženě vyhráli,“ řekl Michael Špaček.
Po delší době hrál v lajně s Chlapíkem. V přesilovce se zaskvěl bekhendovou kličkou, po níž Sparta odskočila na 3:1, včetně asistencí se podepsal pod čtyři branky. V čele extraligové produktivity se s 34 body dotáhl na Romana Červenku. „Zrovna to tentokrát nějak vyšlo, jsem rád, že jsem mohl přispět. Ale důležitější jsou body do tabulky, protože víme, jak je to vyrovnané,“ mírnil se Špaček.
Sparta po vítězství drží druhé místo, ale při nerovnosti sehraných utkání se může reálně pohybovat někde kolem šesté pozice. „Tabulka je našlapaná, každý bod rozhoduje. Teď jedeme na Spengler Cup, kde zase porovnáme síly s dobrými evropskými týmy. A je třeba přijet zpět dobře naladění, čeká nás náročný leden. Věřím, že když budeme k zápasům přistupovat tak, jak máme, můžeme být úspěšní,“ dodal Špaček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž