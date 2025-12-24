Už jen o sedm! Litvínov stahuje Boleslav. Ta nakupuje, ale prohrává. Posila hned minus 3
Vypadal zhasnutý, téměř neopravitelný, jenže v posledních extraligových kolech dávají hokejisté Litvínova zřetelně na srozuměnou: Ne, nejsme na odpis! Dlouho nechutná dvouciferná ztráta na předposledního se tenčí každým zápasem, mezi poslední Vervou a třináctou Mladou Boleslaví zeje už jen sedmibodová díra. To vše díky masivní výhře Severočechů 6:1 právě nad Bruslaři. Úterní výkon poražených dosahoval žalostných parametrů, panika už klepe na boleslavské dveře. „Všechno bylo špatně,“ popsal zkušený obránce Filip Pyrochta.
Pohled na energii a celkovou produkci litvínovského týmu musel fanouška týmu zcela uspokojit, chvílemi až nadchnout. Žlutočerní hráli jako jeden semknutý tým s jasným herním plánem a totožně nastaveným myšlením. V ofenzivní třetině si hráči chvílemi dělali, co chtěli, z boleslavských hostů vytvářeli kužele, jejich naivní bránění a sledování akcí soupeře až udivovalo.
„Když po první třetině vedete o dva góly, hlava je nastavená pozitivně a dodá vám momentum. Psychicky je to pak obrovská vzpruha, člověk se cítí mnohem líp,“ pochvaloval si výborný vstup obránce Vojtěch Husinecký. „Byli jsme dobří před brankou. Kluci měli skvělé zakončení a obecně se nám tohle v poslední době daří zlepšovat. Základní stavební kámen bylo jít po nich, hodně střílet a být silní před brankami. Takové zápasy bývají tvrdé a chtěli jsme na to být připravení,“ doplnil bek, jenž také jednou skóroval.
Boleslavskému zmaru se divíte o to víc, že ze střídačky velí týmu velezkušený stratég a vyhlášený expert na defenzivu Miloslav Hořava. Hra jeho souboru však působila rozpadlá, statická, nebylo se čeho chytit. Co je pro BK horší, výkony mají už delší dobu sestupnou tendenci, z posledních sedmi kol Bruslaři zapsali šest porážek, před výpraskem v Litvínově doma padli 0:3 s Karlovými Vary.
Sportovní manažer Tomáš Vlasák zkouší všechno možné, naposledy z Vítkovic získal na hostování do konce sezony útočníka Patrika Zdráhala, na něhož přestal sázet kouč Václav Varaďa.
Tenhle tah odpovídá na otázku, jak moc se v Boleslavi ocitají v nejistotě, protože už tak nákladný tým doplňuje hráč z kategorie mezi 350 až 400 tisíci měsíční mzdy. A mimochodem útočník, jenž se předloni po návratu ze Švédska blížil dohodě s Boleslaví, avšak ve finální fázi jednání mateřské Vítkovice přihodily a Zdráhal podnikl návrat domů. Tak teď je tam, kde měl původně být…
Není nejmenší důvod k euforii
Nakupování se děje i kvůli marodce, na níž jsou Jánošík, Lakatoš nebo Moses, ten se však dlouhodobě souží v produktivitě.
Nyní bude na Zdráhalovi, aby středočeský soubor pomohl vytáhnout z narýsovaných problémů. Na severu zahájil misi s bilancí minus 3, když naskočil po boku nově příchozího centra Jakuba Klepiše. Další novic Pavel Musil byl nasazen dokonce do prvního útoku. Na rozjetý Litvínov to bylo bez šance.
Protože výběr Jakuba Petra vyskočil na vlnu, v minulém týdnu skolil oceňovaný Liberec, po něm i Spartu a těsně mu unikl triumf v Olomouci. Následná reakce proti Boleslavi ukázala na mentální sílu obrozeného mužstva, smolná koncovka na Hané na týmu nezanechala stopy. Zdá se, že Petrova práce začíná významně zabírat.
Sedm bodů manka? To je nic. Týden hraní. Ale zároveň není nejmenší důvod k euforii. I kdyby Litvínov nakrásně Boleslav brzy dohnal (nebo Kladno…), teprve pak začne ta nejtvrdší práce. A zase úplně nová situace. „Vypadá to reálněji, ale je to pořád obrovská hora a spousta práce před námi. Musíme zůstat pokorní a hrát jako dnes,“ reagoval správně Husinecký na téma litvínovských dostihů.
Je to tak, jak říká, litvínovská kabina se nemůže dívat dál, než na příští kolo. Do konce roku Petrovci potkají Hradec (venku), České Budějovice (doma) a Pardubice (venku).
Boleslav má 26. prosince zápasové volno, před Silvestrem jede do Olomouce a Liberce. „Od začátku bylo vidět, že je něco špatně. Musíme to z naší hry eliminovat a začít hrát. Takový výkon nevede tabulkou nahoru, ale spíš dolů,“ vnímá kritické aktuální dění bek Filip Pyrochta. „Musíme si teď vyčistit hlavu, vrátit se svěží. Na Litvínovu bylo vidět, že dole nechce být, ale to my taky ne. Teď musíme udělat všechno pro to, abychom do té propasti nespadli. Do konce sezony zbývá stále spousta zápasů,“ doufá v obrat vzhůru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž