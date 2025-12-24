Pro extraligu 23. prosince má Duda zajímavé řešení. O co jde a vezme je vedení do úvahy?
Z námitek Radana Lence, jenž se otevřeně vyjádřil k hraní v předvečer Štědrého dne, je nastolené téma, jemuž by se extraligové kluby měly věnovat. V hokejovém prostředí se rozvířila zajímavá diskuze, která žije, respektive žila i v zahraničí. Jenže tam je díky silnému hráčskému slovu (čti odborům) vše dávno vyřešené. V podcastu Zimák přišel se zajímavým řešením pro Česko Radek Duda.
Nemusíte být zrovna Einstein, aby vám došlo, že v předvánočním období a hlavně během něj má extraliga největší hody. Moderní arény i staré stadiony praskají ve švech, často bývá vyprodáno anebo zbývá jen pár volných sedadel. Kluby právě tady trhnou nejvíc peněz ze vstupného, z občerstvení a dalších doprovodných akcí.
Ale hlavně letos hráči skřípou zuby, protože se hrálo večer před Štědrým dnem. Z losu neměli radost především Bílí Tygři, kteří se z Ostravy vraceli v hluboké noci na 24. prosince, hráči Plzně zase cestovali z Brna.
Extraligové kolo na 23. prosince bylo nasazené znovu po třech letech, tehdy dokonce Třinec hrál na Spartě. A když jsme u toho, 26. prosince se tenkrát odehrál zápas Olomouc-Karlovy Vary. Asi každého napadne, že při troše vůle se s jízdním řádem dá pracovat. Tak, aby všechny strany byly spokojené a přitom se zůstalo u modelu, který z kapes fanoušků vytáhne co nejvíc peněz, a za to jim týmy předvedou atraktivní sportovní představení.
Zajímavý návrh přednesl expert Zimáku Radek Duda. Ve výsledku by arény byly ještě plnější než jindy a některé týmy by neštrádovaly domů přes celou republiku. V kostce řečeno: když už se má jít do práce i 23. 12., tak hrajme derby, nebo nasaďme duely geograficky blízkých týmů.
„Rozumím Ráďovi, co tím chtěl říci. Aby extraliga upravila schedule ve smyslu – OK, hrajme klidně třiadvacátého, ale proč by ten den nemohl hrát Liberec s Mladou Boleslaví? Ať to hrají týmy blízko sebe, dává to smysl a netráví zbytečný čas na cestách. Tady by si s tím extraliga mohla dát práci. K tomu patří nařízené volno a netrénuje se 24. a 25. prosince. Protože takhle Lencík a další liberečtí hráči přijedou domů 24. někdy o půl třetí ráno, rozsekaní budou spát do jedenácti, z Vánoc (Štědrého dne) budou mít houby a 25. jdou znovu na zimák trénovat. To nedává smysl,“ poukazuje bývalý dlouholetý extraligový útočník. „Stačí si k tomu sednout a trochu přemýšlet,“ míní.
A tak si na papír nakreslil následující dvojice, kdyby měl termín 23. prosince v extralize nadále pokračovat:
- Hradec Králové-Pardubice
- Vítkovice-Třinec
- Sparta-Kladno
- Mladá Boleslav-Liberec
- Kometa Brno-Olomouc
- České Budějovice-Plzeň
- Karlovy Vary-Litvínov
Další expert Zimáku Zbyněk Irgl nabádá vedení soutěže, ať se „derby kolo“ hraje 26. prosince. „Hlavně z toho důvodu, aby hráči mohli být s rodinou o svátcích 24. a 25. V Třinci jsme dva roky po sobě odjížděli 25. prosince v deset ráno do Liberce… Ať se hrají derby 26. prosince, hráčům jde totiž i o to, aby se necestovalo za soupeřem pětadvacátého,“ nadhazuje někdejší vítkovický či třinecký útočník.
Jenže tady asi vyvstane problém. Možná i víc. Jde však o to, že derby bývají vyprodané či hodně plné v jakékoli části sezony, kluby tedy nemají extra důvod chtít nasadit atraktivní bitvy do období svátků, kdy se stadiony zaplní na jakéhokoli protivníka.
Každopádně Lex Lenc je na stole a má smysl se mu s patřičnou péčí věnovat. A sami hráči se ve „volném čase“ mohou poněkolikáté pokusit o vzkříšení hráčské asociace. Bez silných odborů totiž své požadavky nevyboxují a zůstane jen u brblání. K logické potěše klubových majitelů a manažerů.
Duda má ještě dovětek: „Nechci to srovnávat s NHL, ale podívejme se na to. V NHL taky hrají 23. prosince, ale všechny týmy to mají domů blízko, cca do dvou hodin jsou letadlem doma. Snad až na Krakeny ze Seattlu.“
(Před)vánoční program v Česku a v zahraničí:
- Česko: 23. 12., 26. 12., 28. 12., 30. 12.
- Švýcarsko: 23. 12., pak 2. 1.
- Finsko, Švédsko: 20. 12., pak 26. 12.
- Německo: 23. 12., 26. 12., 28. 12., 30. 12.
- NHL: 23. 12., pak 27. 12.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž