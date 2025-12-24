Předplatné

Pro extraligu 23. prosince má Duda zajímavé řešení. O co jde a vezme je vedení do úvahy?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Vítkovičtí hokejisté oslavují vítězství
Útočník Dynama Jan Mandát v zápase s Kladnem
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól na střídačce
Švédský útočník Lucas Edmonds při své premiéře ze Vítkovice
Hokejisté Pardubic se radují z gólu obránce Petera Čerešňáka (uprostřed)
Obránce Filip Král rozhoduje o vítězství Komety v prodloužení
Trenér Plzně Josef Jandač sleduje dění na ledě
53
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Z námitek Radana Lence, jenž se otevřeně vyjádřil k hraní v předvečer Štědrého dne, je nastolené téma, jemuž by se extraligové kluby měly věnovat. V hokejovém prostředí se rozvířila zajímavá diskuze, která žije, respektive žila i v zahraničí. Jenže tam je díky silnému hráčskému slovu (čti odborům) vše dávno vyřešené. V podcastu Zimák přišel se zajímavým řešením pro Česko Radek Duda.

Nemusíte být zrovna Einstein, aby vám došlo, že v předvánočním období a hlavně během něj má extraliga největší hody. Moderní arény i staré stadiony praskají ve švech, často bývá vyprodáno anebo zbývá jen pár volných sedadel. Kluby právě tady trhnou nejvíc peněz ze vstupného, z občerstvení a dalších doprovodných akcí.

Ale hlavně letos hráči skřípou zuby, protože se hrálo večer před Štědrým dnem. Z losu neměli radost především Bílí Tygři, kteří se z Ostravy vraceli v hluboké noci na 24. prosince, hráči Plzně zase cestovali z Brna.

Extraligové kolo na 23. prosince bylo nasazené znovu po třech letech, tehdy dokonce Třinec hrál na Spartě. A když jsme u toho, 26. prosince se tenkrát odehrál zápas Olomouc-Karlovy Vary. Asi každého napadne, že při troše vůle se s jízdním řádem dá pracovat. Tak, aby všechny strany byly spokojené a přitom se zůstalo u modelu, který z kapes fanoušků vytáhne co nejvíc peněz, a za to jim týmy předvedou atraktivní sportovní představení.

Zajímavý návrh přednesl expert Zimáku Radek Duda. Ve výsledku by arény byly ještě plnější než jindy a některé týmy by neštrádovaly domů přes celou republiku. V kostce řečeno: když už se má jít do práce i 23. 12., tak hrajme derby, nebo nasaďme duely geograficky blízkých týmů.

„Rozumím Ráďovi, co tím chtěl říci. Aby extraliga upravila schedule ve smyslu – OK, hrajme klidně třiadvacátého, ale proč by ten den nemohl hrát Liberec s Mladou Boleslaví? Ať to hrají týmy blízko sebe, dává to smysl a netráví zbytečný čas na cestách. Tady by si s tím extraliga mohla dát práci. K tomu patří nařízené volno a netrénuje se 24. a 25. prosince. Protože takhle Lencík a další liberečtí hráči přijedou domů 24. někdy o půl třetí ráno, rozsekaní budou spát do jedenácti, z Vánoc (Štědrého dne) budou mít houby a 25. jdou znovu na zimák trénovat. To nedává smysl,“ poukazuje bývalý dlouholetý extraligový útočník. „Stačí si k tomu sednout a trochu přemýšlet,“ míní.

A tak si na papír nakreslil následující dvojice, kdyby měl termín 23. prosince v extralize nadále pokračovat:

  • Hradec Králové-Pardubice
  • Vítkovice-Třinec
  • Sparta-Kladno
  • Mladá Boleslav-Liberec
  • Kometa Brno-Olomouc
  • České Budějovice-Plzeň
  • Karlovy Vary-Litvínov

Další expert Zimáku Zbyněk Irgl nabádá vedení soutěže, ať se „derby kolo“ hraje 26. prosince. „Hlavně z toho důvodu, aby hráči mohli být s rodinou o svátcích 24. a 25.  V Třinci jsme dva roky po sobě odjížděli 25. prosince v deset ráno do Liberce… Ať se hrají derby 26. prosince, hráčům jde totiž i o to, aby se necestovalo za soupeřem pětadvacátého,“ nadhazuje někdejší vítkovický či třinecký útočník.

Jenže tady asi vyvstane problém. Možná i víc. Jde však o to, že derby bývají vyprodané či hodně plné v jakékoli části sezony, kluby tedy nemají extra důvod chtít nasadit atraktivní bitvy do období svátků, kdy se stadiony zaplní na jakéhokoli protivníka.

Každopádně Lex Lenc je na stole a má smysl se mu s patřičnou péčí věnovat. A sami hráči se ve „volném čase“ mohou poněkolikáté pokusit o vzkříšení hráčské asociace. Bez silných odborů totiž své požadavky nevyboxují a zůstane jen u brblání. K logické potěše klubových majitelů a manažerů.

Duda má ještě dovětek: „Nechci to srovnávat s NHL, ale podívejme se na to. V NHL taky hrají 23. prosince, ale všechny týmy to mají domů blízko, cca do dvou hodin jsou letadlem doma. Snad až na Krakeny ze Seattlu.“

(Před)vánoční program v Česku a v zahraničí:

  • Česko: 23. 12., 26. 12., 28. 12., 30. 12.
  • Švýcarsko: 23. 12., pak 2. 1.
  • Finsko, Švédsko: 20. 12., pak 26. 12.
  • Německo: 23. 12., 26. 12., 28. 12., 30. 12.
  • NHL: 23. 12., pak 27. 12.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů