Varaďa nadělil vánoční dárky: další tři opory zůstávají, Nellis podepsal na dva roky
V předvečer Vánoc během komerční přestávky zápasu s Libercem oznámily Vítkovice, že do roku 2027 prodloužily spolupráci s brankářem Dominikem Hrachovinou a obráncem Joem Leahym. Na Štědrý den pak v nadílce pokračovaly, nové kontrakty uzavřely s celou první lajnou. Na Jindřicha Abdula s Chadem Yetmanem byla využita opce, Anthony Nellis podepsal dvouletou smlouvu.
Vítkovická první lajna patří k nejlepším v extralize. Kanaďan Anthony Nellis je za Romanem Červenkou, Michaelem Špačkem a Jakubem Flekem čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže, v pětatřiceti duelech sesbíral 15 gólů a 17 asistencí. Jednatřicetiletý centr, kterého před rokem a půl Ostravané vytáhli ze Spišské Nové Vsi, podškrábl dvouletou smlouvu.
„Máme radost z podpisu nové smlouvy s Anthonym Nellisem na další dvě sezony. Jednání o jeho prodloužení probíhala již delší dobu. Jde o skvělého hráče a důležitou součást našeho týmu, který ukazuje organizaci a fanouškům, že je tady v Ostravě spokojený a věří, že společně budeme úspěšní,“ komentoval důležitou zprávu vítkovický sportovní manažer a trenér Václav Varaďa.
Nellisův kanadský pobočník Chad Yetman se rovněž povedl, momentálně je na jednadvaceti bodech. Ještě o tři punkty víc sesbíral Jindřich Abdul, který úterní výhru nad Libercem 4:1 řídil dvěma góly.
„Myslím si, že si na ledě vyhovíme. Někdy jsou zápasy lepší, někdy horší a musíme se uzpůsobit průběhu. S kluky si ale rozumíme na ledě i mimo něj, takže když jsme spolu, nějakým způsobem to funguje. Věřím, že to bude fungovat i dál,“ přál si Abdul.
On i Yetman zůstanou ve Vítkovicích minimálně i příští sezonu, Václav Varaďa na ně využil opci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž