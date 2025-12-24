Předplatné

Varaďa nadělil vánoční dárky: další tři opory zůstávají, Nellis podepsal na dva roky

Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
V předvečer Vánoc během komerční přestávky zápasu s Libercem oznámily Vítkovice, že do roku 2027 prodloužily spolupráci s brankářem Dominikem Hrachovinou a obráncem Joem Leahym. Na Štědrý den pak v nadílce pokračovaly, nové kontrakty uzavřely s celou první lajnou. Na Jindřicha Abdula s Chadem Yetmanem byla využita opce, Anthony Nellis podepsal dvouletou smlouvu.

Vítkovická první lajna patří k nejlepším v extralize. Kanaďan Anthony Nellis je za Romanem Červenkou, Michaelem Špačkem a Jakubem Flekem čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže, v pětatřiceti duelech sesbíral 15 gólů a 17 asistencí. Jednatřicetiletý centr, kterého před rokem a půl Ostravané vytáhli ze Spišské Nové Vsi, podškrábl dvouletou smlouvu.

„Máme radost z podpisu nové smlouvy s Anthonym Nellisem na další dvě sezony. Jednání o jeho prodloužení probíhala již delší dobu. Jde o skvělého hráče a důležitou součást našeho týmu, který ukazuje organizaci a fanouškům, že je tady v Ostravě spokojený a věří, že společně budeme úspěšní,“ komentoval důležitou zprávu vítkovický sportovní manažer a trenér Václav Varaďa.

Nellisův kanadský pobočník Chad Yetman se rovněž povedl, momentálně je na jednadvaceti bodech. Ještě o tři punkty víc sesbíral Jindřich Abdul, který úterní výhru nad Libercem 4:1 řídil dvěma góly.

„Myslím si, že si na ledě vyhovíme. Někdy jsou zápasy lepší, někdy horší a musíme se uzpůsobit průběhu. S kluky si ale rozumíme na ledě i mimo něj, takže když jsme spolu, nějakým způsobem to funguje. Věřím, že to bude fungovat i dál,“ přál si Abdul.

On i Yetman zůstanou ve Vítkovicích minimálně i příští sezonu, Václav Varaďa na ně využil opci.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

