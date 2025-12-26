Předplatné

ONLINE: Dynamo vede ve šlágru nad Třincem, Hradec - Litvínov 1:3. Kladno prohrává

Pardubický Jakub Lauko a třinecký Martin Marinčin
Třinecký kapitán Martin Růžička proti Pardubicím
Třinecký brankář Marek Mazanec v utkání proti Pardubicím
Třinecký kapitán Martin Růžička proti Pardubicím
Třinecký kapitán Martin Růžička proti Pardubicím
Závar před kladenskou bránou v utkání proti Plzni
Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Pomýšlet na čelo ale může i Hradec Králové, který hostí poslední Litvínov. Kladno po pěti prohrách v řadě hraje v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Na programu jsou také zápasy v Liberci a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
13Tipsport135,61,25Detail
LIVE přestávka
23Tipsport6,63,41,65Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,3510Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport4,641,7Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,64,45Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,335,47,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

