ONLINE: Sedlák otáčí drama s Třincem, Vítkovice rozdrtily Olomouc. Litvínov slaví
Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Litvínov uzmul výhru v Hradci Králové, Kladno jasně padlo v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Vítkovice deklasovaly Olomouc na jejím ledě vysokým výsledkem. Na programu byl také zápas v Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Olomouc - Vítkovice 0:6
Olomouc o vánočních svátcích schytala domácí debakl. Uštědřily jí ho Vítkovice, které v bráně Hanáků rozvlnily síť celkem šestkrát. Ani jeden z hráčů kádru z Ostravy se netrefil dvakrát. Svůj druhý gól v extraligové kariéře a první v aktuálním ročníku si zapsal 18letý Šimon Fasner.
Plzeň - Kladno 3:0
Západočeši na svém ledě vyzvali Kladno, které skolili jasným výsledkem 3:0. Matyáš Filip nadělil k Vánocům bývalému zaměstnavateli dva přesné zásahy, z nichž jeden byl vítězný. Jednou se také prosadil Jan Schleiss. Kladno padlo už pošesté v řadě.
Hr. Králové - Litvínov 2:3
Důležitá výhra pro poslední Litvínov. Den před Vánoci žlutočerní sestřelili Mladou Boleslav výsledkem 6:1, na kterou nyní ztrácejí už jen čtyři body. Na druhý svátek vánoční si nadělili dárek v podobě těsného vítězství, a to z ledu Hradce Králové. Verva vedla v utkání dokonce 3:0, Mountfield se dokázal přiblížit, ale na kýžené vyrovnání nedosáhl.
Liberec - K. Vary 2:3
Liberečtí o Vánocích utrpěli druhou porážku v řadě. Na severu Čech nestačili na karlovarskou Energii. Už podeváté v sezoně se prosadil teprve sedmnáctiletý Petr Tomek. Vítězný gól si připsal mistr světa Ondřej Beránek. Západočeši navázali na vítězství nad Českými Budějovicemi.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|10
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž