Předplatné

ONLINE: Sedlák otáčí drama s Třincem, Vítkovice rozdrtily Olomouc. Litvínov slaví

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Třinci
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Třinečtí hokejisét se radují v utkání proti Pardubicím
Pardubičtí obránci Jan Košťálek a Daniel Gazda se radují z gólu v utkání proti Třinci
Pardubičtí hokejisté se radují v utkání proti Třinci
Třinečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
70
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Litvínov uzmul výhru v Hradci Králové, Kladno jasně padlo v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Vítkovice deklasovaly Olomouc na jejím ledě vysokým výsledkem. Na programu byl také zápas v Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Olomouc - Vítkovice 0:6

Olomouc o vánočních svátcích schytala domácí debakl. Uštědřily jí ho Vítkovice, které v bráně Hanáků rozvlnily síť celkem šestkrát. Ani jeden z hráčů kádru z Ostravy se netrefil dvakrát. Svůj druhý gól v extraligové kariéře a první v aktuálním ročníku si zapsal 18letý Šimon Fasner.

Plzeň - Kladno 3:0

Západočeši na svém ledě vyzvali Kladno, které skolili jasným výsledkem 3:0. Matyáš Filip nadělil k Vánocům bývalému zaměstnavateli dva přesné zásahy, z nichž jeden byl vítězný. Jednou se také prosadil Jan Schleiss. Kladno padlo už pošesté v řadě.

Hr. Králové - Litvínov 2:3

Důležitá výhra pro poslední Litvínov. Den před Vánoci žlutočerní sestřelili Mladou Boleslav výsledkem 6:1, na kterou nyní ztrácejí už jen čtyři body. Na druhý svátek vánoční si nadělili dárek v podobě těsného vítězství, a to z ledu Hradce Králové. Verva vedla v utkání dokonce 3:0, Mountfield se dokázal přiblížit, ale na kýžené vyrovnání nedosáhl.

Liberec - K. Vary 2:3

Liberečtí o Vánocích utrpěli druhou porážku v řadě. Na severu Čech nestačili na karlovarskou Energii. Už podeváté v sezoně se prosadil teprve sedmnáctiletý Petr Tomek. Vítězný gól si připsal mistr světa Ondřej Beránek. Západočeši navázali na vítězství nad Českými Budějovicemi.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
23Detail
LIVE
23Detail
LIVE
30Detail
LIVE
06Detail
LIVE prodloužení
22Tipsport201,0420Detail
LIVE
53Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3215231288:8452
10Olomouc3514321680:10050
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů