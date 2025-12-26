Předplatné

ONLINE: Třinec otáčí šlágr s Dynamem, Vítkovice vedou 5:0 na Hané. Litvínov slaví

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Pardubický Jakub Lauko v šanci proti třineckému brankáři Marku Mazancovi
Závar před bránou Třince v utkání proti Pardubicím
Závar před pardubickým brankářem Romanem Willem v utkání proti Třinci
Třinečtí hokejisét se radují v utkání proti Pardubicím
Třinečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Třinecký Patrik Hrehorčák se raduje z gólu proti Pardubicím
59
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Litvíno uzmul výhru v Hradci Králové. Kladno po pěti prohrách v řadě hraje v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Na programu byl také zápas v Liberci, hraje se i v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Hr. Králové - Litvínov 2:3

Důležitá výhra pro poslední Litvínov. Den před Vánoci žlutočerní sestřelili Mladou Boleslav výsledkem 6:1, na kterou nyní ztrácejí už jen čtyři body. Na druhý svátek vánoční si nadělili dárek v podobě těsného vítězství, a to z ledu Hradce Králové. Verva vedla v utkání dokonce 3:0, Mountfield se dokázal přiblížit, ale na kýžené vyrovnání nedosáhl.

Liberec - K. Vary 2:3

Liberečtí o Vánocích utrpěli druhou porážku v řadě. Na severu Čech nestačili na karlovarskou Energii. Už podeváté v sezoně se prosadil teprve sedmnáctiletý Petr Tomek. Vítězný gól si připsal mistr světa Ondřej Beránek. Západočeši navázali na vítězství nad Českými Budějovicemi.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
23Detail
LIVE
23Detail
LIVE
30Detail
LIVE 3. třetina
05Tipsport100651,01Detail
LIVE 3. třetina
22Tipsport2,82,43,5Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport4,83,11,95Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Plzeň3414361185:6754
6Třinec3315411397:8254
7Liberec3416051387:8353
8Vítkovice3515321592:9953
9Brno3215231288:8452
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů