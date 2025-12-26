ONLINE: Třinec otáčí šlágr s Dynamem, Vítkovice vedou 5:0 na Hané. Litvínov slaví
Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Litvíno uzmul výhru v Hradci Králové. Kladno po pěti prohrách v řadě hraje v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Na programu byl také zápas v Liberci, hraje se i v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Hr. Králové - Litvínov 2:3
Důležitá výhra pro poslední Litvínov. Den před Vánoci žlutočerní sestřelili Mladou Boleslav výsledkem 6:1, na kterou nyní ztrácejí už jen čtyři body. Na druhý svátek vánoční si nadělili dárek v podobě těsného vítězství, a to z ledu Hradce Králové. Verva vedla v utkání dokonce 3:0, Mountfield se dokázal přiblížit, ale na kýžené vyrovnání nedosáhl.
Liberec - K. Vary 2:3
Liberečtí o Vánocích utrpěli druhou porážku v řadě. Na severu Čech nestačili na karlovarskou Energii. Už podeváté v sezoně se prosadil teprve sedmnáctiletý Petr Tomek. Vítězný gól si připsal mistr světa Ondřej Beránek. Západočeši navázali na vítězství nad Českými Budějovicemi.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|6
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|7
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|8
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|9
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž