Sedlák rozhodl šlágr s Třincem, Vítkovice rozdrtily Olomouc. Litvínov slaví
Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga pokračovala šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice vytvořily náskok na prvním místě po výhře nad Třincem. Litvínov uzmul výhru v Hradci Králové, Kladno jasně padlo v Plzni. Motor bral body po nájezdech nad mistrem z Brna a Vítkovice deklasovaly Olomouc na jejím ledě vysokým výsledkem. Na programu byl také zápas v Liberci.
Č. Budějovice - Kometa 3:2sn
Budějovičtí hokejisté po hubené výhře a prohře v podobě totožného výsledku 1:0 tentokráte vyzvali mistrovskou Kometu, proti které udeřili už po 11 sekundách hry, a to díky gólu Jana Ordoše. Utkání ale za výsledku dospělo až do samoststných nájezdů, kde až v sedmé sérii rozhodl šikovný slovenský technik Róbert Lantoši.
Pardubice - Třinec 5:3
Hodně vyhecovaný a dramtický duel nabídl šlágr mezi Pardubicemi a Třincem. Svěřenci kouče Filipa Pešána sestřelili soka v posledním dějství, kdy mu nastříleli čtyři góly. Jako správný kapitán se ukázal Lukáš Sedlák, jehož branka v čase 52:41 byla rozdílová. Do prázdné brány výhru zpečetil Roman Červenka, jenž zaznamenal tři body (1+2) a vede bodování extraligy.
Olomouc - Vítkovice 0:6
Olomouc o vánočních svátcích schytala domácí debakl. Uštědřily jí ho Vítkovice, které v bráně Hanáků rozvlnily síť celkem šestkrát. Ani jeden z hráčů kádru z Ostravy se netrefil dvakrát. Svůj druhý gól v extraligové kariéře a první v aktuálním ročníku si zapsal 18letý Šimon Fasner.
Plzeň - Kladno 3:0
Západočeši na svém ledě vyzvali Kladno, které skolili jasným výsledkem 3:0. Matyáš Filip nadělil k Vánocům bývalému zaměstnavateli dva přesné zásahy, z nichž jeden byl vítězný. Jednou se také prosadil Jan Schleiss. Kladno padlo už pošesté v řadě.
Hr. Králové - Litvínov 2:3
Důležitá výhra pro poslední Litvínov. Den před Vánoci žlutočerní sestřelili Mladou Boleslav výsledkem 6:1, na kterou nyní ztrácejí už jen čtyři body. Na druhý svátek vánoční si nadělili dárek v podobě těsného vítězství, a to z ledu Hradce Králové. Verva vedla v utkání dokonce 3:0, Mountfield se dokázal přiblížit, ale na kýžené vyrovnání nedosáhl.
Liberec - K. Vary 2:3
Liberečtí o Vánocích utrpěli druhou porážku v řadě. Na severu Čech nestačili na karlovarskou Energii. Už podeváté v sezoně se prosadil teprve sedmnáctiletý Petr Tomek. Vítězný gól si připsal mistr světa Ondřej Beránek. Západočeši navázali na vítězství nad Českými Budějovicemi.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž