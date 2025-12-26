Momenty šlágru: Červenkův jubilejní zápis, kouzlící Ludvig či znovu rozzlobený Sedlák
Unikátní drama plné zajímavých momentů nabídl šlágr 34. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Třincem (5:3). Jediná přesilovka Ocelářů nakonec využita nebyla, gól padl přesně v jejím konci. Lukáš Sedlák opět předvedl, jak coby kapitán bojuje za svůj tým. Marodku v kádru hostů vyčistil mistr světa Tomáš Kundrátek. Diváky ze sedadel zvedl důrazný bek John Ludvig.
Dvojitá stovka
Pardubice se coby druhý tým po Spartě v probíhající základní části dostaly na kótu sta vstřelených branek. Prsty v tom měl nestárnoucí Roman Červenka, asistent u první úspěšné střely Libora Hájka při gólu na 1:0. Obránce Dynama dostal od Ocelářů až příliš volného prostoru a zamířil přesně do horního růžku. Pro potenciálního účastníka únorové olympiády Červenku šlo o jubilejní stý statistický zápis v pardubickém dresu, za 91 utkání stihl 35 gólů a 67 asistencí.
Vyprázdněná marodka
Jen s výjimkou reprezentujících juniorů Petra Sikory a Matěje Kubiesy hlásí Třinec plný stav. Marodku vyčistil už i Tomáš Kundrátek, který scházel od konce listopadu s poraněnou nohou, vynechal tak šest utkání. Na východě Čech se hlásil do sestavy z pozice sedmého obránce, ale v rotaci trenéra Zdeňka Motáka se objevoval pravidelně, nešlo o žádnou zkoušku na půl plynu. Mistr světa z loňského roku dosud neprožívá ideální ročník a vypadl z nominačních úvah pro ZOH.
Sezame, otevři se
Jestli se John Ludvig o vánočních svátcích koukal na české pohádky, kromě řeči se leccos přiučil i od mocných čarodějů. Kouzlem z 22. minuty totiž otevřel uzamknutá vrátka v rohu útočného pásma Pardubic. Důrazný obránce se nečekaně ocitl v pozici forčekujícího hráče a tvrdým hitem vrazil do Davida Ciencialy. Bývalý útočník Dynama a nyní člen Ocelářů se zapotácel, dveře za ním se rozrazily a pardubické publikum bylo u vytržení.
Dokonale zpackaná přesilovka
Kdybyste chtěli sepsat chválu k první třinecké přesilovce, klidně si nechte prázdný papír. Na hře Slezanů v poměru pět na čtyři nebylo ve druhé třetině správně nic. Tomáš Kundrátek dokonce vyrobil chybu a Jan Stránský spálil jasnou šanci v oslabení. No a pak to přišlo. Dva rychlé pasy a zívající prázdná branka před střelcem Liborem Hudáčkem. Viník Sobotka se z otevřených vrátek u trestné lavice zrovna vydával na led, když hosté otočili na 2:1. Zkažená přesilovka na výbornou.
Na pokec po třetině
Že se Lukáš Sedlák umí zlobit, pokud na ledě cítí křivdu, to se ví. Stalo se tak i s koncem prostřední části zápasu, kdy už sudí signalizovali výhodu pro Dynamo po faulu Ondřeje Kovařčíka. Kapitán Pardubic se nicméně domáhal dalšího dvouminutového trestu pro soupeře, měl pocit, že o hůl nepřišel jen tak. Měl mu k tomu co říct hostující brankář Marek Mazanec, oba si pohlédli do očí jako při staredownu před MMA zápasem. Vyostřená chvilka.