Kladno se dál trápí, nedalo gól už přes 120 minut. Rytíře v Plzni srazil odchovanec
V dresu Kladna nastoupil do pěti extraligových ročníků, postupně si budoval větší a větší pozici. Dva góly v jediném zápase ale Matyáš Filip nikdy nedal. Dočkal se až po změně angažmá v Plzni. Symbolicky do sítě Rytířů. „Stál při mně někdo, kdo má vyšší moc. Byly to fakt hodně šťastné góly,“ usmíval se pětadvacetiletý útočník po výhře 3:0. Kladno má po šesté porážce v řadě už jen čtyřbodový náskok na poslední Litvínov.
Dvakrát si vybral štěstí, dvakrát využil soupeřova zaváhání. Matyáš Filip nejdřív v první třetině nachytal brankáře Oscara Danska, ten si nepokryl prostor u bližší tyče. Ve druhé třetině pak tečoval letící puk, který si posléze Martin Jandus smolně sklepl do vlastní branky. „Jenom jsem viděl, jak letí puk, snažil jsem se do něj sáhnout. Co se stalo pak, jsem neviděl, viděl jsem jen, jak kluci zvedají ruce,“ popisoval plzeňský útočník.
Jeho druhá trefa se ukázala pro osud utkání klíčová. Kladno po mizerné první třetině v prostředním dějství přidalo, jenže nešťastná branka krátce před přestávkou ho zase srazila dolů. „První třetinu jsme totálně prospali, patřila jasně Plzni. Ve druhé jsme se zlepšili, hráli jsme, co bychom chtěli, ale dostali jsme trochu nešťastný gól na 0:2. Plzeň se potom uklidnila a ve třetí třetině si to pohlídala,“ povzdechl si hostující kouč David Čermák.
Rytíři se střelecky neprosadili ani v závěrečném dějství, Nick Malík bral vychytanou nulu za 22 zákroků. Střelecké mlčení Středočechů se protáhlo už na 120 minut a 48 sekund. „Výkonem jsme chtěli navázat na zápas s Pardubicemi, to se nám bohužel nepodařilo,“ litoval Čermák.
Škoda se naopak dokázala zvednout po třech nezdarech v řadě. Vítězství pečetil v závěrečném dějství z úniku Jan Schleiss. „Z obou stran trošku sváteční hokej. Viděl jsem na obou stranách hodně nepřesností, kvality tam až tolik nebylo. Ceníme si hlavně tří bodů. Podržel nás brankář v důležitých momentech, prvních deset minut ve druhé třetině jsme naštěstí ustáli, protože tam byl soupeř v tlaku,“ hodnotil domácí trenér Josef Jandač.
Čermák: Záleží jenom na nás
Sváteční byl zápas i pro dvougólového střelce Filipa. Zahrál si proti klubu, jehož barvy hájil od mládeže, sahal i po hattricku. „Lhal bych, kdybych říkal, že jsem takové myšlenky vzadu neměl. Ale myslím, že je to můj vůbec první dvougólový večer v kariéře, to by bylo už asi moc,“ říkal s úsměvem.
„Pro mě je to hodně speciální. Pořád ke klubu mám vztah, to asi nezmizí. Znám tam víceméně víc lidí z realizáku než kluků z týmu, ale furt je to Kladno. Bude to pro mě speciální,“ dodal k duelu proti bývalému klubu.
Rytíři po šestém nárazu v řadě zůstávají na 12. místě tabulky a zdola pociťují stále větší tlak. Na poslední Litvínov už mají k dobru jen čtyři body. „Tabulku vidí každý. Litvínov se zvedl a my věděli, že soutěž není rozhodnutá. Záleží pořád jenom na nás,“ velel kladenský kouč. Přerušit šňůru porážek se s týmem pokusí v neděli na ledě Třince. Plzeň čeká západočeské derby v Karlových Varech.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž