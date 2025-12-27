Marcel o volbě Kladna: Chtěl bych se přiučit od Jágra. AHL? Jako bych chodil proti zdi
Zažil hektické čtyři dny. Marcel Marcel (22) se krátce před Vánoci vrátil ze zámoří do Česka, s Rytíři absolvoval jediný trénink a v Plzni naskočil poprvé do akce. Na ledě zaujal urostlou postavou, tvrdou hrou, ale i dvěma vyloučeními, jedno bylo za nesportovní chování po obdrženém gólu. „Určitě to bylo někde v televizi, tak se podívejte na záznam. Já se k tomu asi radši vyjadřovat nebudu. Posuďte sám,“ nechtěl se útočník vracet k trestu.
V Plzni jste se narodil, v klubu hokejově vyrostl. Jaký byl návrat v roli soupeře?
„Začátek byl trošku emotivní, je to poprvé, co jsem tady na druhé straně. Ale pak jsem se dostal do hry, fanoušci mi pomohli. Je tu dobrá atmosféra, to se pak hraje líp.“
Zhořkl návrat vzhledem k výsledku? Plzeň vás do mnoha šancí nepustila.
„Pustila nás do šancí, když jsme hráli to, co jsme měli. Jenom takhle musíme hrát šedesát minut a jsme schopní je porazit. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby skóre bylo rozhodně jiné než 0:3.“
Proč jste se rozhodl opustit AHL a zkusit to v extralize?
„Byl jsem dva a půl roku ve stejné pozici a nemohl jsem se tam rozrůstat, nedostával jsem dostatečný prostor. Byli tam hráči, kteří přišli se mnou, začali o ligu níž a dostávali větší prostor než já, tak jsem si řekl, že je asi něco špatně. Usoudil jsem, že pro svůj rozvoj musím udělat krok stranou, abych se mohl posunout dál, protože to bylo, jako bych chodil proti zdi. Musel jsem ustoupit a teď se snažím udělat další krok, abych se třeba mohl vrátit a dostat se do lepší pozice.“
Proč jste si vybral právě Kladno?
„Když se podíváte, kdo tam stojí na střídačce, legendární 68 s námi furt bruslí…Chcete se něco naučit, něco okoukat. Práce ho dovedla tam, kam dovedla, tak bych se chtěl něco přiučit. Už jsem za ním šel a poprosil ho, jestli by mi mohl trošku pomoct. To samé s panem Plekancem, to je mistr bulař. Proto jsem se tak rozhodl. Taky byl asi největší zájem z Kladna.“
Co vám řekl Jaromír Jágr, když jste za ním přišel?
„Smál se, říkal, že doufal, že budeme hrát spolu první zápas. Tak jsem řekl, že jsem doufal taky. Ale nehrál.“
Jaká je nálada v kabině? Přišel jste k týmu, který má sérii porážek, což nemůže být příjemné.
„Není, ale je tam výborná týmová chemie, jenom musíme hrát šedesát minut hokej, co po nás trenéři chtějí, a myslím si, že máme na daleko víc, než na to, co jsme tady ukázali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž