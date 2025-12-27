Tři body místo šesti, fauly 55 metrů od brány, blízkost ZOH… Flek reaguje i na Lence
Před Štědrým dnem ztráta dvougólového vedení s Plzní (3:2p), hned po něm rozkutálené dva body v Českých Budějovicích (2:3n). Kometa rozhodně měla na to sebrat z posledních dvou extraligových mačů šest bodů a vytáhnout se výše v našlapané tabulce, takhle hnízdí až devátá. Jistě, na konci roku se medaile neudělují, zároveň však víte, že takhle uvažovat je k ničemu. Kdybyste viděli výraz kouče Kamila Pokorného po porážce s Motorem, měli byste hned jasno. A i Jakub Flek neměl důvod v pátek večer velebit porážku s malou odměnou. „Tyhle neudělané body nás mohou mrzet. Teď musíme zabojovat o jiné,“ říká Flek, brněnský kapitán a s 20 trefami kanonýr ligy.
Když se budeme bavit o dvou posledních utkáních, souhlasíte, že jste mohli a měli sebrat víc bodů?
„Jo a zvlášť v druhém případě mě to mrzí. Měli jsme dost gólovek na to, abychom zápas urvali pro sebe. Hlavně jsme se tam dopustili čtyř útočných faulů, což je taky špatně. Čtyři fauly, které uděláme 55 metrů od naší brány… Soupeř pak srovnal na 2:2. Škoda, mohli jsme z Budějovic odvézt tři body.“
Klíčovou situací byl za stavu 2:1 pro Kometu nájezd na gólmana Jana Strmeně, se Šimonem Stránským jste na něj jeli osamoceně ve dvou. Stránský původně vyrazil sám, pak jste se mu přiřítil do tandemu, neříkáte si zpětně, že jste to měl nechat na něm?
„Nevyřešili jsme to dobře, Šimon mi ten puk nechal, já si ho sbíral do bekhendu, pak jsem si ho přehodil na forhend. Dával jsem mu to před bránu s myšlenkou, že on už to tam pověsí. Rychlá nahrávka, rychlá střela. No, podělali jsme to… Dalších šancí tam bylo dost, kdybychom odskočili na dva góly, mohlo to všechno vypadat jinak.“
Dotáhnout s Plzní a teď s Motorem vše do zdárného konce, mohli jste být pátí. Pořád je to v uvozovkách jedno, ale tohle si věčně říkat nemůžete, že?
„Jasně. Na druhou stranu buďme upřímní a pokorní, mohli jsme z Budějovic odjíždět i bez bodu. Ale podle vývoje jsme mohli vytěžit i víc. Jak říkáte, tabulka je vyrovnaná a tyhle neudělané body nás mohou mrzet. Teď musíme zabojovat o jiné.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
V nájezdech kralovali brankáři Strmeň s Alešem Stezkou, padl jediný gól ze čtrnácti pokusů. Jak je hráč prožívá, když vidí, že každý ze střelců selhává?
„Když se to takhle vleče, moc si to neužíváte. Ale oba gólmani byli skvělí. I když si je někteří z nás dobře rozhýbali a myslím, že i dobře stříleli, kluci to pochytali. Oběma patří kredit.“
Extraliga od prvního kola řeší nahuštěný program, což platí i pro Vánoce. Na vás však únava není znát, a to objíždíte i reprezentaci, cítíte se pořád fit?
„Já to mám takhle rád, jakmile jdou zápasy po sobě. Ani mi nechybí volno, které je během repre pauzy. Na nároďák jezdím vždycky rád. Jasně, pár dnů bez hokeje je taky občas potřeba, ale mně vyhovuje našlapaný program. Stačí mi den na odfrknutí a jsem v pohodě. Naopak nemám rád, pokud z toho režimu vypadnu na víc dní. I když je člověk zase rád, že může strávit víc času s rodinou. Ale když se vrátím k tomu, co říkal Lencík (Radan Lenc), zrovna pro ně bylo nešťastné, že se po zápase 23. prosince vraceli pět a půl hodiny z Ostravy do Liberce. Tohle je na větší diskusi, rozhodují si o tom kluby, ale na rozpisu by se nějakým způsobem zapracovat dalo.“
Blíží se termín šestého ledna, kdy zazní jména pro olympijské hry v Miláně. Přisuzují se vám velké šance, jak to prožíváte, nebo lidé kolem vás?
„Lidi kolem mě to vidí zhruba padesát na padesát. Někdo říká, že tam být musím, jiní, že to budu mít těžké. A tenhle názor mám i já. Míst pro nás z Evropy nebude tolik, ale nevím… Je to otázka na trenéry. Já se pokaždé snažím odvést nejvíc, co ve mně je, vymáčknout se na maximum a hrát systém, který se po nás chce. A uvidíme, jestli to bude stačit. Širší kádr je obsáhlý a uvidíme, jestli od trenérů dostanu důvěru. Samozřejmě, že by to pro mě byl splněný sen. O tom žádná. Nechci se však k tomu moc upínat, řeším jen příští zápas, chci v něm hrát dobře a třeba to přijde.“
Co jako bývalý hráč Karlových Varů říkáte skvělé aktuální formě Energie?
„Slušný! Říkal jsem to i klukům v kabině. Klobouk dolů, mají pěknou fazonku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž