Moták končí v Třinci, po prohře v Pardubicích nabídl rezignaci sám. Žabka povýší
Po více než třech a půl letech se v Třinci mění hlavní trenér, angažmá Zdeňka Motáka na lavičce Slezanů končí. Po páteční prohře v Pardubicích nabídl trenér extraligových šampionů z let 2023 a 2024 rezignaci, kterou vedení klubu přijalo. Z pozice asistenta povýší Boris Žabka, k ruce mu zůstane Jiří Raszka.
Po fantastickém vstupu do soutěže se Třinec koncem října zastavil. Z posledních šestnácti utkání dvanáctkrát prohrál a v extraligové tabulce se propadl na sedmé místo. Přestože krátce po reprezentační pauze doma v prodloužení přetlačil Plzeň, před Vánocemi padl 0:1 v Českých Budějovicích a následně 3:5 v Pardubicích.
Po svátcích tak přišel Zdeněk Moták do třineckých kanceláří s tím, že své místo po více než třech a půl letech přepustí. S áčkem Ocelářů dvakrát za sebou vystoupal na extraligový trůn, v uplynulé sezoně mu vystavila čtvrtfinálovou stopku Sparta.
„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům, postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ loučil se Moták pro klubový web.
„Zdeňka jsme měli a pořád máme všichni moc rádi, je to skvělý člověk. Jménem vedení klubu mu chci ještě jednou poděkovat za odvedenou práci a přeju mu v další kariéře jen to nejlepší,“ hlásil sportovní ředitel Jan Peterek. „Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impuls potřebuje a my musíme myslet na budoucnost.“
Novým hlavním trenérem šestinásobného extraligového mistra se stává dosavadní asistent Boris Žabka, jemuž bude pomáhat Jiří Raszka. Směrem do budoucna může být variantou i angažování Miloše Holaně, jenž momentálně působí v partnerském Frýdku-Místku.
Jednašedesátiletý Moták se stal v této sezoně čtvrtým trenérem, který v extralize skončil. Jaroslav Nedvěd nahradil na Spartě Pavla Grosse, Miloslav Hořava pak v Mladé Boleslavi Richarda Krále. Mizerný vstup Litvínova odnesl zkraje ročníku i Michal Broš, na jehož místo nastoupil Jakub Petr.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž