Moták končí v Třinci, po prohře v Pardubicích nabídl rezignaci sám. Žabka povýší

Třinecký trenér Zdneěk Moták během utkání proti Hradci Králové
Třinecký trenér Zdneěk Moták během utkání proti Hradci KrálovéZdroj: ČTK / Vladimír Pryček
Hlavní kouč třineckých Ocelářů Zdeněk Moták
Zdeněk Moták se diví výroku rozhodčích
Zdeněk Moták v diskuzi hlavním trenérem poté, co byl vyloučen Adam Smith
Třinecký trenér Zdeněk Moták krotí situaci na střídačce
Třinecký kouč Zdeněk Moták se raduje s pohárem
Zdeněk Moták si užívá oslavy titulu s jeho svěřenci
Trenér Zdeněk Moták si přebírá pohár od Jána Modera
Tipsport extraliga
Po více než třech a půl letech se v Třinci mění hlavní trenér, angažmá Zdeňka Motáka na lavičce Slezanů končí. Po páteční prohře v Pardubicích nabídl trenér extraligových šampionů z let 2023 a 2024 rezignaci, kterou vedení klubu přijalo. Z pozice asistenta povýší Boris Žabka, k ruce mu zůstane Jiří Raszka.

Po fantastickém vstupu do soutěže se Třinec koncem října zastavil. Z posledních šestnácti utkání dvanáctkrát prohrál a v extraligové tabulce se propadl na sedmé místo. Přestože krátce po reprezentační pauze doma v prodloužení přetlačil Plzeň, před Vánocemi padl 0:1 v Českých Budějovicích a následně 3:5 v Pardubicích.

Po svátcích tak přišel Zdeněk Moták do třineckých kanceláří s tím, že své místo po více než třech a půl letech přepustí. S áčkem Ocelářů dvakrát za sebou vystoupal na extraligový trůn, v uplynulé sezoně mu vystavila čtvrtfinálovou stopku Sparta.

„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům, postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ loučil se Moták pro klubový web.

„Zdeňka jsme měli a pořád máme všichni moc rádi, je to skvělý člověk. Jménem vedení klubu mu chci ještě jednou poděkovat za odvedenou práci a přeju mu v další kariéře jen to nejlepší,“ hlásil sportovní ředitel Jan Peterek. „Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impuls potřebuje a my musíme myslet na budoucnost.“

Novým hlavním trenérem šestinásobného extraligového mistra se stává dosavadní asistent Boris Žabka, jemuž bude pomáhat Jiří Raszka. Směrem do budoucna může být variantou i angažování Miloše Holaně, jenž momentálně působí v partnerském Frýdku-Místku.

Jednašedesátiletý Moták se stal v této sezoně čtvrtým trenérem, který v extralize skončil. Jaroslav Nedvěd nahradil na Spartě Pavla Grosse, Miloslav Hořava pak v Mladé Boleslavi Richarda Krále. Mizerný vstup Litvínova odnesl zkraje ročníku i Michal Broš, na jehož místo nastoupil Jakub Petr.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3413521493:9151
11Olomouc3514321680:10050
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

