ONLINE: Dynamo odskakuje Brnu, Červenka 1+1. Litvínov slaví, Třinec vede nad Kladnem
Vánoční týden zakončuje 35. kolo hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov se díky výhře nad Motorem dotahuje na Mladou Boleslav. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hrálo se ve Vítkovicích, Karlových Varech a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Olomouc - Ml. Boleslav 2:5
Mladá Boleslav získala body, které potřebovala jako sůl. Na třinácté pozici se k ní přiblížil Litvínov, ale Středočeši díky vítězství na Hané Vervě opět odskočili. Mora přitom v klání vedla 2:0, od té doby se ale začali prosazovat pouze hosté. Poprvé se v dresu Bruslařů trefil Patrik Zdráhal.
K. Vary - Plzeň 1:2
Třetí západočeské derby vyznělo lépe pro Plzeň. Utkání mělo náboj, ale po jeho konci se mohli radovat bílomodří, kterým tři body vystřelil v čase 52:48 Fin Ville Petman. Domácí se v první periodě dostali do vedení díky gólu Jakuba Minárika. Energie kvůli porážce spadla na třetí příčku.
Vítkovice - Hr. Králové 3:5
Vítkovice vyloupily plechovou arénu v pátečním kole v Olomouci v poměru 6:0, ale v domácím prostředí v nneděli nenavázaly na vítězství, když podlehly Hradci Králové. Ve třetím dějství se udály gólové hody, poslední dvacetiminutovka skončila 2:4. Dvěma góly se v dresu Východočechů blýskl Jakub Pour, v dresu Ridery se opět prosadil Šimon Fasner. Mountfield HK se dostal na druhé místo v tabulce.
Litvínov - Č. Budějovice 4:1
Litvínov pomalu, ale jistě vstává z mrtvých, do statistik si připsal třetí vítězství v řadě. V předposledním klání roku 2025 zdolal na domácím ledě České Budějovice a družina Jakuba Petra se více a více přibližuje třinácté Mladé Boleslavi. V úvodním dějství musel pod sprchy za faul na Nicolase Hlavu budějovický Martin Beránek, v následném oslabení ale snížil Michal Bulíř, ale to byl ze strany Jihočechů jediný úspěšný zásah. Za Severočechy se prosadil i Ondřej Kaše, který gólem do prázdné brány pojistil výhru, do opuštěné klece se poté trefil také Švéd Axel Holmstrom.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž