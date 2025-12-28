Předplatné

ONLINE: Dynamo odskakuje Brnu, Červenka 1+1. Litvínov slaví, Třinec vede nad Kladnem

Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák proti brněnskému brankáři Aleši Stezkovi
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák proti brněnskému brankáři Aleši StezkoviZdroj: ČTK / Václav Šálek
Roman Červenka se raduje z gólu Pardubic v utkání proti Kometě Brno
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Brněnský Tomáš Bartejs před brankářem Alešem Stezkou
Pardubický Jakub Lauko v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Radim Ferda zakončuje zpoza brány Romana Willa z Pardubic
Pardubický brankář Roman Will inkasuje v utkání proti Kometě Brno
Pardubický brankář Roman Will přikrývá puk v utkání proti Kometě Brno
Vánoční týden zakončuje 35. kolo hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov se díky výhře nad Motorem dotahuje na Mladou Boleslav. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hrálo se ve Vítkovicích, Karlových Varech a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Olomouc - Ml. Boleslav 2:5

Mladá Boleslav získala body, které potřebovala jako sůl. Na třinácté pozici se k ní přiblížil Litvínov, ale Středočeši díky vítězství na Hané Vervě opět odskočili. Mora přitom v klání vedla 2:0, od té doby se ale začali prosazovat pouze hosté. Poprvé se v dresu Bruslařů trefil Patrik Zdráhal. 

K. Vary - Plzeň 1:2

Třetí západočeské derby vyznělo lépe pro Plzeň. Utkání mělo náboj, ale po jeho konci se mohli radovat bílomodří, kterým tři body vystřelil v čase 52:48 Fin Ville Petman. Domácí se v první periodě dostali do vedení díky gólu Jakuba Minárika. Energie kvůli porážce spadla na třetí příčku. 

Vítkovice - Hr. Králové 3:5

Vítkovice vyloupily plechovou arénu v pátečním kole v Olomouci v poměru 6:0, ale v domácím prostředí v nneděli nenavázaly na vítězství, když podlehly Hradci Králové. Ve třetím dějství se udály gólové hody, poslední dvacetiminutovka skončila 2:4. Dvěma góly se v dresu Východočechů blýskl Jakub Pour, v dresu Ridery se opět prosadil Šimon Fasner. Mountfield HK se dostal na druhé místo v tabulce.

Litvínov - Č. Budějovice 4:1

Litvínov pomalu, ale jistě vstává z mrtvých, do statistik si připsal třetí vítězství v řadě. V předposledním klání roku 2025 zdolal na domácím ledě České Budějovice a družina Jakuba Petra se více a více přibližuje třinácté Mladé Boleslavi. V úvodním dějství musel pod sprchy za faul na Nicolase Hlavu budějovický Martin Beránek, v následném oslabení ale snížil Michal Bulíř, ale to byl ze strany Jihočechů jediný úspěšný zásah. Za Severočechy se prosadil i Ondřej Kaše, který gólem do prázdné brány pojistil výhru, do opuštěné klece se poté trefil také Švéd Axel Holmstrom.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Vítkovice37163216101:10456
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno349351777:9938
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

