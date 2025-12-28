Předplatné

ONLINE: Dynamo vede v Brně, Červenka 1+1. Litvínov slaví, Třinec srovnal s Kladnem

Roman Červenka se raduje z gólu Pardubic v utkání proti Kometě Brno
Roman Červenka se raduje z gólu Pardubic v utkání proti Kometě BrnoZdroj: ČTK / Václav Šálek
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák proti brněnskému brankáři Aleši Stezkovi
Brněnský Tomáš Bartejs před brankářem Alešem Stezkou
Pardubický Jakub Lauko v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Radim Ferda zakončuje zpoza brány Romana Willa z Pardubic
Pardubický brankář Roman Will přikrývá puk v utkání proti Kometě Brno
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák před brněnským gólmanem Alešem Stezkou
Brněnský brankář Aleš Stezka v utkání proti Pardubicím
47
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Vánoční týden zakončuje 35. kola hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov se díky výhře nad Motorem dotahuje na Mladou Boleslav. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hraje se také v Karlových Varech, Vítkovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE 3. třetina
24Tipsport404,61,25Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport203,51,37Detail
LIVE 2. třetina
23Tipsport2,72,93Detail
LIVE 2. třetina
02Tipsport177,41,15Detail
LIVE přestávka
11Tipsport1,6545,2Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3514321680:10050
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů