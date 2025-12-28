Předplatné

ONLINE: Dynamo zápolí s Kometou, Litvínov - Motor 2:1. Třinec bez Motáka proti Kladnu

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti TřinciZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Litvínovský Ondřej Jurčík překonává budějovického brankáře Jana Strmeně
Vyhrocená situace po nárazu budějovického Martina Beránka na Nicolase Hlavu z Litvínova
Litvínovští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím
Litvínovský Petr Šenkeřík a proti němu budějovický Filip Přikryl
Litvínovský Petr Koblasa před budějovickým brankářem Janem Strmeněm a obráncem Tomášem Cibulkou
Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Karlovarští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Plzni
Vánoční týden zakončuje 35. kola hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov v případě výhry nad Českými Budějovicemi může dohnat Kladno a Mladou Boleslav na rozdíl jednoho bodu. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hraje se také v Karlových Varech, Vítkovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
21Tipsport1,453,89Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,732,9Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,633Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,544,85,2Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,742,25Detail
LIVE
--Tipsport1.554.794.79Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3413521493:9151
11Olomouc3514321680:10050
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

