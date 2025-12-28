Předplatné

ONLINE: Pardubice bojují s Kometou, Verva stíhá sousedy. Třinec už bez Motáka proti Kladnu

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti TřinciZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Třinci
Trenér Komety Brno Kamil Pokorný během utkání proti Českým Budějovicím
Pardubičtí obránci Jan Košťálek a Daniel Gazda se radují z gólu v utkání proti Třinci
Budějovický Róbert Lantoši zakončuje proti brněnskému brankáři Aleši Stezkovi
Tipsport extraliga
Vánoční týden zakončuje 35. kola hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov v případě výhry nad Českými Budějovicemi může dohnat Kladno a Mladou Boleslav na rozdíl jednoho bodu. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hraje se také v Karlových Varech, Vítkovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3413521493:9151
11Olomouc3514321680:10050
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

