ONLINE: Pardubice bojují s Kometou, Verva stíhá sousedy. Třinec už bez Motáka proti Kladnu
Vánoční týden zakončuje 35. kola hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou nabízí střet mistrovské Komety s Pardubicemi. Poslední Litvínov v případě výhry nad Českými Budějovicemi může dohnat Kladno a Mladou Boleslav na rozdíl jednoho bodu. Rytíři se představují v Třinci, kde po posledním utkání rezignoval kouč Zdeněk Moták. Hraje se také v Karlových Varech, Vítkovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž