Boleslav předala bolehlav Olomouci. Tleskalo se jen hvězdě Bostonu, pak kotel ztichl
Klíčové vítězství Mladé Boleslavi v Olomouci? Pokud ne klíčové, tak hodně důležité jednoznačně. Protože v době, kdy Litvínov odpoledne srazil budějovický Motor, dotáhl se na jediný bod k Bruslařům a ti měli ještě práci na Hané. Nakonec docílili potřebného, proti málo nebezpečným kohoutům vybojovali obrátku 5:2 a zastavili proud šesti nulových vystoupení z posledních sedmi.
Atmosféra v hokejové Olomouci je momentálně všelijaká. Kotel mlčí, ostatní se dívají, pár nespokojených si i zapíská. Petrovického svěřenci po výprasku na Spartě (2:7) a doma s Vítkovicemi (0:6) nemohli čekat, že je dopředu požene vyprodaný stadion, ale kdo z věrných dorazil, mohl se potěšit aspoň pohledem na usměvavého Davida Krejčího a jeho caparty, kteří dorazili na extraligový duel.
Bývalá hvězda Boston Bruins zavítala na rodnou Hanou na vánoční svátky a nenechala si ujít možnost pozdravit své fanoušky, před nimiž donedávna hrál. Odjíždět musel se smíšenými pocity.
Přitom úvod ušel. Červenobílí jako by chtěli Krejčímu ukázat, že předchozí facky byly omyl a šli rychle do dvougólového vedení. Jenže náskok mátl, nepřitekl z žádného enormního tlaku, spíš shodou okolností. Každopádně to bylo pořád o fous lepší než od hostů, kteří působili od prvních střídání nepřesvědčivě, před prvním inkasem propadli a pak dostali gól při druhém oslabení.
Navrátil: Pořád to hrajeme někde okolo
V tu chvíli jste si řekli: Aha, nic nového… Nicméně povedený blafák Jana Buchteleho ke konci první části dodal zelené partě potřebnou energii a náboj pro debatu v kabině před druhým dějstvím. „Tenhle gól nás nakopl, od té doby jsme měli víc ze hry a víc energie. Na rozdíl od prvních patnácti minut, kdy to od nás bylo hodně špatné, mohli jsme prohrávat 3:0 nebo 4:0, ale podržel nás gólman,“ popsal útočník Patrik Zdráhal.
A protože domácí po první části zůstali na svém, nikdo se nemohl divit, že BK postupně celý svár otočil. I díky dvěma přesilovkám, první parádně ukončil ranou pod horní tyčku Aleksi Rekonen, po něm se prosadil v dorážce Tomáš fořt.
Najednou jste všemi vjemy vnímali ten rozdíl. Boleslav byla nahoře, Olomouc dole. Boleslav dělala všechno pro to, aby vyhrála, Olomouc se nějak snažila... Hře však chyběla ostrá soubojová složka, pravé chtění. Podobně jako proti Spartě a Vítkovicím. „V posledních utkáních jsme byli v soubojích všude pozdě, oni si to chytře házeli dopředu a pak nás přetlačili i v předbrankovém prostoru. Hrajeme to pořád někde okolo, musíme to před bránou dorvat,“ vylíčil nedostatky útočník Jakub Navrátil.
Jakmile Jakub Lichtag v 50. minutě využil chaosu v předbrankovém prostoru a překonal Machovského nástupce Oldřicha Cichoně, bágl s třemi boleslavskými body se začínal skoro zavírat. Slovo skoro umazal dvě a půl minuty před koncem Patrik Zdráhal do opuštěné olomoucké klece.
Nakonec došlo i na děkovačku vítězů s početnou skupinou boleslavských fanoušků, kterých na Hanou dorazily desítky. Jim náleží ocenění, z řady jiných klubů by na tak dalekou cestu při aktuální bídě cestovaly jednotky lidí. Pokud vůbec. „Moc jim děkujeme, že cestovali až do Olomouce, strašně moc nám pomohli, byli hodně slyšet. Pokud budeme i dál hrát takhle, budou spokojení všichni,“ věří nováček v bruslařském úboru Zdráhal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž