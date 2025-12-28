Extraligový hit v Brně: zpoždění i potyčky po buly. A co je se Subbanem?
Hit nedělního extraligového programu ovládly Pardubice, na ledě Komety v rámci 35. kola vyhrály 4:1. Dva body zapsal Roman Červenka a v repríze finále z minulé sezony nechyběly ani emoce... Jaké zajímavé momenty zápas přinesl?
Zpoždění: Brána a led
Ještě se ani nezačalo hrát a hned se objevil technický problém. Úvod utkání zpozdila špatně uchycená branka, kterou v první třetině hájil domácí Aleš Stezka. Oprava netrvala dlouho, ovšem za pár minut došlo k dalšímu neplánovanému přerušení. Tentokrát byla stížnost na špatně upravený led u jedné z nastříkaných reklam. K místu naběhli ledaři, nerovný povrch sprejem postříkali a za chvíli se mohlo vhazovat před pardubickým Romanem Willem.
Potyčka po buly – I.
Největší emoce nevzbudily za dvě třetiny tři gólové situace, nýbrž dvě potyčky bezprostředně po vhazování. Šlo o poslední dvě buly v prostřední části. Při tom prvním (1,7 sekundy před koncem) se bek Libor Zábranský přetlačoval na kruhu s protihráči. Pak mezi ně přijel Kristián Pospíšil, lehce dloubnul do Patrika Poulíčka a už to jelo. Za krátkou potyčku dostali menší tresty Jakub Flek s Tomášem Vondráčkem. Na bývalého hráče Komety brněnští fanoušci křičeli: Vondráček je pi…!“
Potyčka po buly – II.
Následoval další pokus o vhazování (v čase 39:58) před pardubickou brankou a stalo se něco podobného. Zábranského pohyb směrem na kruhu směrem k protihráči napodobil Rhett Holland, jenž se osekával s Poulíčkem. Následně Kristián Pospíšil vypálil těsně po siréně a u mantinelu se do sebe pustili Jakub Kos s Vladimírem Sobotkou. Na řádnou bitku sice nedošlo, ovšem Pospíšil ještě stihl hecovat zaplněné Rondo a šťouchnout si do tvrdého beka Tomáše Dvořáka.
Tourigny v útoku
Ještě na Štěpána proti Třinci nastoupil Migüel Tourigny na svém místě v obraně. V oslabeném útoku (chybí Kaut, Smejkal, Kousal) pomáhali Robin Kaplan a Dominik Hrníčko z béčka Dynama. V Brně už k dispozici nebyli a trenéři se rozhodli vysunout dopředu subtilního Kanaďana. Naskočil ve třetí formaci na křídle vedle Sobotky a Stránského. A nevedl si vůbec zle. „Narodil se prostě jako hokejista, nedělá mu problém hrát v obraně, ani v útoku,“ uvedl s obdivem pardubický asistent Václav Kočí. „Byl skvělej, jsme moc rádi, že ho máme,“ připojil útočník Jan Mandát.
Co je se Subbanem?
Den před Štědrým dnem vychytal Malcolm Subban (32) nulu na Kladně, kde pomohl Pardubicím k triumfu 1:0. O tři dny později s Třincem kryl ze střídačky záda Romanu Willovi. V Brně už nebyl zkušený Kanaďan na soupisce vůbec. Důvod? „Pan doktor to řeší, snad to nebude nic vážného,“ přál si asistent Václav Kočí. V roli nehrající dvojky zaskočil Tomáš Vomáčka (26), který chytal extraligu naposledy v půlce října.