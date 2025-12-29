Zimák ŽIVĚ: Konec Motáka jako šok. Favorité kulhají. Chytil a Tomášek na ZOH?
Poslední pondělní živé vysílání podcastu Zimák za rok 2025 se dočkalo výživného obsahu. Hlavně proto, že na třinecké lavičce zcela nečekaně skončil trenér Zdeněk Moták, který podal rezignaci. Bylo to jen tak? Redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Míra Horák, Dan Fekets a Filip Ardon se dále věnují bídě Kladna i Komety, vzpruze Litvínova nebo situaci na západě Čech. Mohou se ještě David Tomášek či Filip Chytil na poslední chvíli rvát o olympiádu? A jak působí dvacítka na MS?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž