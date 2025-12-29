Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Konec Motáka jako šok. Favorité kulhají. Chytil a Tomášek na ZOH?

Poslední pondělní živé vysílání podcastu Zimák za rok 2025 se dočkalo výživného obsahu. Hlavně proto, že na třinecké lavičce zcela nečekaně skončil trenér Zdeněk Moták, který podal rezignaci. Bylo to jen tak? Redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Míra Horák, Dan Fekets a Filip Ardon se dále věnují bídě Kladna i Komety, vzpruze Litvínova nebo situaci na západě Čech. Mohou se ještě David Tomášek či Filip Chytil na poslední chvíli rvát o olympiádu? A jak působí dvacítka na MS?

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

