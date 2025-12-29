Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Konec Motáka, trápení favoritů a česká stopa v NHL. Co řeší extraliga?

iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Pondělní Zimák ŽIVĚ rozhodně má co řešit. Konec Zdeňka Motáka v Třinci i otázku, co dál s Oceláři. Trápí se Kladno a Kometa, naopak Litvínov se pomalu zvedá ode dna. Probereme i konec Davida Tomáška v Edmontonu, situaci v Plzni a Karlových Varech a krátce se dotkneme i MS U20. Tradiční živé vysílání začíná v 11.25.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů