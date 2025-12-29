Zimák ŽIVĚ: Konec Motáka, trápení favoritů a česká stopa v NHL. Co řeší extraliga?
Pondělní Zimák ŽIVĚ rozhodně má co řešit. Konec Zdeňka Motáka v Třinci i otázku, co dál s Oceláři. Trápí se Kladno a Kometa, naopak Litvínov se pomalu zvedá ode dna. Probereme i konec Davida Tomáška v Edmontonu, situaci v Plzni a Karlových Varech a krátce se dotkneme i MS U20. Tradiční živé vysílání začíná v 11.25.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž