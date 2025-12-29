Zohorna: Musíme pár věcí změnit, mínil útočník Komety. Gól Pardubicím ho potěší vždy
Rodinná pouta jsou pevná. Mladší bratr Hynek ve druhé třetině připravil gól Tomáši Zohornovi (37), jenže ten z něj neměl ve finále žádnou velkou radost, neboť s Kometou projel extraligový šlágr proti Pardubicím 1:4. „Je chyba hrát s tak kvalitním týmem takhle,“ nelíbil se mu výkon mistra, který se propadl do druhé poloviny tabulky.
Proč Kometa neuspěla?
„První půlka rozhodla… Pardubice mají velmi dobrý tým. Je mi trošku líto, jak jsme k tomu přistoupili. Tohle jsou ty velké zápasy, kdy chceš soupeře porazit. Myslím, že budeme muset pár věcí změnit. V několika posledních zápasech nejsme schopní to odehrát celé bez nějakých chyb a naplno.“
Od druhé třetiny šel do vašeho útoku Šimon Stránský místo mladíka Davida Moravce. Změna prospěla, že?
„Po první třetině jsme si řekli v kabině dost věcí. Byl to určitý impulz. S Moprem (Moravcem) se nám taky hrálo moc dobře. Šimon je starší, zkušenější hráč. Byla to zase trošku jiná hra. Měli jsme víc času na ledě a Pardubice hrály pasivněji. My jsme byli víc na puku. Proto to tak možná vypadalo.“
Dal jste gól klubu, ve kterém jste toho odehrál nejvíc. Je to pořád speciální pocit?
„Až do konce kariéry asi pro mě bude skvělé dát gól Pardubicím. Měl jsem z toho radost. Pak to několik desítek vteřin vypadalo, že bychom mohli zápas otočit. Bohužel se to nestalo. Ale třetí třetina byla skvělá, byl v ní velký nádech play off. Je mi líto, že jsme nevyhráli.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž