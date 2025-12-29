Předplatné

Zohorna: Musíme pár věcí změnit, mínil útočník Komety. Gól Pardubicím ho potěší vždy

Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti PardubicímZdroj: ČTK / Václav Šálek
Pardubický Jan Mandát se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Kometě Brno
Pardubický Libor Hájek a brněnský kapitán Jakub Flek
Pardubický Tomáš Dvořák a brněnský Marek Ďaloga
Pardubický Jakub Lauko v šanci v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Radim Ferda v šanci proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Brněnský Lukáš Cingel v souboji s Vladimírem Sobotkou z Pardubic
Kouč Pardubic Filip Pešán během utkání proti Kometě Brno
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Rodinná pouta jsou pevná. Mladší bratr Hynek ve druhé třetině připravil gól Tomáši Zohornovi (37), jenže ten z něj neměl ve finále žádnou velkou radost, neboť s Kometou projel extraligový šlágr proti Pardubicím 1:4. „Je chyba hrát s tak kvalitním týmem takhle,“ nelíbil se mu výkon mistra, který se propadl do druhé poloviny tabulky.

Proč Kometa neuspěla?
„První půlka rozhodla… Pardubice mají velmi dobrý tým. Je mi trošku líto, jak jsme k tomu přistoupili. Tohle jsou ty velké zápasy, kdy chceš soupeře porazit. Myslím, že budeme muset pár věcí změnit. V několika posledních zápasech nejsme schopní to odehrát celé bez nějakých chyb a naplno.“  

Od druhé třetiny šel do vašeho útoku Šimon Stránský místo mladíka Davida Moravce. Změna prospěla, že?
„Po první třetině jsme si řekli v kabině dost věcí. Byl to určitý impulz. S Moprem (Moravcem) se nám taky hrálo moc dobře. Šimon je starší, zkušenější hráč. Byla to zase trošku jiná hra. Měli jsme víc času na ledě a Pardubice hrály pasivněji. My jsme byli víc na puku. Proto to tak možná vypadalo.“

Dal jste gól klubu, ve kterém jste toho odehrál nejvíc. Je to pořád speciální pocit?
„Až do konce kariéry asi pro mě bude skvělé dát gól Pardubicím. Měl jsem z toho radost. Pak to několik desítek vteřin vypadalo, že bychom mohli zápas otočit. Bohužel se to nestalo. Ale třetí třetina byla skvělá, byl v ní velký nádech play off. Je mi líto, že jsme nevyhráli.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
