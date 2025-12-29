Kladno reaguje na sérii porážek: Čermák končí, na lavičku za Plekancem míří Burger
Prohráli sedm extraligových zápasů v řadě, během nich nastříleli jen sedm gólů a poslednímu Litvínovu se přiblížili na rozdíl jediného bodu. Černá série hokejistů Kladna nakonec zlomila vaz dosavadnímu trenérovi Davidu Čermákovi. „Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impuls, který ho nastartuje k lepším výsledkům,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec. Klub povede spolu s asistentem Ivanem Majeským a sportovním manažerem Jiřím Burgerem.
Podobnou situaci zažili už v úvodu sezony. Kladno tehdy padlo sedmkrát v řadě, mělo problémy s produktivitou a krčilo se u dna tabulky. „Věděli jsme, že je tým nový, a řešit po sedmi zápasech, že je něco v trenérovi… To vůbec není na pořadu dne. Vůbec to v tuhle chvíli neřešíme,“ ujišťoval tehdy Tomáš Plekanec v rozhovoru pro deník Sport, že o trenérských změnách neuvažuje.
Sportovní ředitel klubu následně sestoupil na lavičku, kde doplnil hlavního trenéra Davida Čermáka a jeho asistenta Ivana Majeského, a Rytíři se herně zvedli. Úpadek přišel až na přelomu listopadu a prosince. Rytíři smetli Mladou Boleslav a Vítkovice, od té doby sedmkrát nepoznali chuť vítězství a pohodlný polštář před posledním Litvínovem proměnili na rozdíl jednoho bodu.
Šňůra porážek nakonec stála Čermáka místo. „Davidu Čermákovi děkujeme za jeho přínos a přejeme mu mnoho úspěchů v další trenérské kariéře,“ uvedl Plekanec.
Právě on zůstane na lavičce spolu s asistentem Majeským, z kanceláří se k nim připojí sportovní manažer Jiří Burger, který už v minulosti na střídačce Rytířů stál. V realizačním týmu zůstává i trenér gólmanů Radek Jirátko a konzultant Václav Sýkora. Nově se k nim přidá Miloslav Hořava mladší. Syn slavného kouče dál povede i kladenskou juniorku.
Čermák se ve středočeském klubu loučí po jedné a půl sezoně, Rytíře vedl dohromady více než šest let a v minulosti v klubu zastával i roli sportovního manažera. Poslední kapkou pro jeho odvolání byla nedělní porážka 1:3 na ledě Třince.
„O naší prohře rozhodlo, že jsme opět nebyli produktivní. Šance si dokážeme vytvořit, ale góly nedáváme. Už jsme takové období měli na začátku sezony, pak jsme se z toho dostali. Ale teď jsme tam bohužel zpátky. Musíme to co nejrychleji otočit,“ hodnotil Čermák po sedmém pádu v řadě.
Teď už je jasné, že na snaze otočit výsledkový trend se podílet nebude. Rytíři na neuspokojivé výsledky reagovali v průběhu sezony tahy na hráčském trhu, naposledy přivedli urostlého útočníka Marcela Marcela ze zámořské AHL. Bodově se ale při prvních dvou startech neprosadil. Poslední utkání Kladna naopak vynechal druhý nejproduktivnější muž týmu Tristen Robins a sociálními sítěmi se začaly šířit spekulace o jeho odchodu do Švýcarska.
Rytíři sáhli k trenérské změně v našlapaném programu ve volném dni mezi dvěma utkáními. Nový realizační tým se poprvé představí fanouškům už v úterý na domácím ledě proti Karlovým Varům. Pokud by Kladno opět padlo, dosáhlo by na nejhorší šňůru v průběhu ročníku. „Náš výkon byl oukej a máme na co navázat. Chybí nám jenom malé detaily, abychom byli skvělý tým. Byla tam spousta pozitivních věcí,“ zůstával po posledním zápase optimistický obránce Martin Jandus.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž