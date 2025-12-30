Předplatné

Vlasák o krizi Boleslavi: Panika přináší špatné kroky. Věří, že se tým probere

Tomáš Vlasák na tréninku Mladé Boleslavi s trenérem Miloslavem Hořavou
Boleslavští hokejisté poslouchají pokyny od trenérského štábu
Mladoboleslavský brankář Dominik Furch po dalším inkasovaném gólu
Mladoboleslavská jednička Dominik Furch inkasuje branku
Mladoboleslavský brankář Dominik Furch během utkání s Litvínovem
Mladoboleslavský bek Filip Pyrochta v souboji s Petrem Koblasou z Litvínova
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Na jaře atakovali semifinále extraligového play off, nyní se v Mladé Boleslavi musí dívat pod sebe, aby nezahučeli až na dno. Bruslaři zaznamenali pád, pracují s marodkou i psychikou hráčů. Zvládnou to? „Musíme hrát stejně jako Pardubice,“ nabízí pohled do kuchyně Tomáš Vlasák (50), sportovní ředitel Bruslařů. Co konkrétně má na mysli? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Než se v neděli vydali do Olomouce, pohled dozadu na předchozích sedm střetů jim ukazoval nicotný výtěžek tří bodů. Přitom z Boleslavi se po listopadovém příchodu Miloslava Hořavy měla stát mašina, v horším případě tým atakující střed tabulky. O to víc zmar zarazil. „Po tříbodové zastávce na Hané přijde obrat,“ věří Tomáš Vlasák.

Restartovala se Boleslav v Olomouci?
„Kéž by! Pro nás jde o veledůležité tři body. Zároveň si všichni uvědomujeme, že před námi zůstává spousta práce.“

Na Hané jste nutně potřebovali bodovat, abyste si drželi Litvínov s větším než jednobodovým odstupem. Co jste si říkal ve chvíli, kdy rychle prohráváte 0:2?
„V naší situaci je každý inkasovaný gól frustrující. Pokud jsme se v předchozích zápasech dostali do takovýchto stavů, povětšinou jsme s tím už nedokázali nic udělat. V Olomouci ano, klukům náleží kredit za to, jak se k tomu od druhé třetiny postavili. Šlo o úplně jiný výkon než v první části a v naší hře se objevovaly věci, které po hráčích chceme.“

Hráči sami přiznávali, že si v kabině museli promluvit důrazně a nahlas. Dobré vědět, že ten tým žije a není mrtvý?
„Za to jsem rád. Do kabiny přišel i Hořák (Miloslav Hořava) a říkal, že na nikoho nemíní křičet. Že trenéři hráčům pomůžou, ale že musí dělat věci, na nichž se v trénincích neustále pracuje. Až do zblbnutí, řekl bych. Od druhé třetiny tam všechno bylo. Ale pořád je to jenom jeden zápas, naprosto nutně na něj musíme navázat.“

Musíme hrát jako Pardubice

Litvínov se ze čtrnácté příčky neskutečně přibližuje, jste i z toho nervózní?
„Samozřejmě, že se na pořadí dívám. My se však musíme soustředit sami na sebe. Pakliže budeme schopní hrát i nadále jako jsme hráli čtyřicet minut v Olomouci, pak to bude dobré.“

Co to znamená?

