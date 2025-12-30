Dynamo zdolalo Litvínov těsně 3:2, Kladno slaví. Mistr padl v Třinci
Poslední zápasy hokejové extraligy v roce 2025 nabízí program 36. kola. Ve šlágru utkání mezi Třincem a Kometou dospělo do nájezdů, kde byli úspěšnější Oceláři. Poslední Litvínov zkoušel překvapit soupeře z Pardubic, ale nakonec těsně prohrál. Rytíři s novým trenérským štábem zdoali Karlovy Vary.
Liberec - Ml. Boleslav 2:1sn
Derby v Liberci v utkání s Mladou Boleslaví se protáhl až do samostatných nájezdů. Poprvé ale v aktuálním ročníku ho výhrou mohli oslavit Bílí Tygři. Do vedení šli právě domácí, když se do střelecké listiny zapsal Filip Jansa. Síť ale na druhé straně rozvlnil velezkušený host z prvoligových Litoměřic Jakub Klepiš.
Pardubice - Litvínov 3:2
Pardubice vyhrály nad posledním Litvínovem, cestu za třemi body ale opět řídil nestárnoucí Roman Červenka, který přidal gól a dvě asistence. S aktuálním ziskem 42 bodů (13+29) vládne kanadskému bodování Tipsport extraligy. Do vedení šli ale hosté, když v oslabení udeřil Matěj Maštalířský. Pardubičtí utkání otočili, srovnat pak mohl z trestného střílení Švéd Alex Holmstrom, to se povedlo až ve třetí třetině Petru Šenkeříkovi. Ovšem v čase 50:35 po Červenkově pasu úspěšně zakončil Jan Košťálek a na druhé vyrovnání se Verva nezmohla.
Mountfield HK - Olomouc 3:2
Královéhradečtí hokejisté se na konci roku můžou pochlubit tříbodovým vítězstvím nad Olomoucí. Plný bodový zisk se ale nerodil lehce. Byli to hosté, kteří itevřeli gólový účet zápasu,a to díky Jakubu Orsavovi. Za stavu 2:1 pro domácí se musel z ledu po trestu do konce utkání poroučet finský zadák Tommi Kivistö, následnou dlouhou přesilovku Mora nevyužila. V 53. minutě ale srovnal lídr Petr Fridrich. Poslední slovo si ale vzali Východočeši, kterým tři body v čase 55:06 vystřelil Kanaďan Connor Bunnaman.
Kladno - K. Vary 3:1
Změna zabrala. Kladno s novými trenéry vyrukovalo na Karlovy Vary a před svými fanoušky se mohlo radovat po zasloužené výhře 3:1. Jako střelec úřadoval finský forvard Niko Ojamäki, jenž si připsal dva góly, z nichž jeden byl vítězný. Rytíři vyslali na bránu Energii celkem 35 střel.
Č. Budějovice - Vítkovice 2:3sn
Poslední utkání roku 2025 v Českých Budějovicích skončilo až po samostatných nájezdech. Vítkovice v první třetině rychle otočily z 0:1 na 2:1 během 71 sekund díky brankám Anthonyho Nellise a Petra Hausera. V poslední dvacetiminutovce šikovnou tečí ale srovnal Filip Přikryl. Rozhodující nájezd měl na svědomí Nellis a vystřelil družině Václava Varadi bod navíc.
Třinec - Kometa 4:3sn
Třinec sehrál druhý zápas bez Zdeňka Motáka s Borisem Žabkou jako hlavním trenérem. Ten zvládl i svůj druhý zápas v této funkci a jeho svěřenci dokázali zdolat mistrovskou Kometu 4:3 po samostatných nájezdech. V polovině třetího dějství napínavého klání vyrovnal veterán Michal Gulaši a v dovednostní disciplíně rozhodl Andrej Nestrašil, který skóre zápasu otevřel.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž