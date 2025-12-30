Předplatné

ONLINE: Mistr znovu vyrovnal. Rytíři po změně kouče s Vary, Dynamo vs. Litvínov 2:1

Brněnský Radim Ferda u gólu svého týmu v utkání proti Třinci
Brněnský Radim Ferda u gólu svého týmu v utkání proti TřinciZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě Brno
Třinecký Ondřej Kovařčík a brněnský gólman Aleš Stezka
Třinecký Patrik Hrehorčák a brněnský Aleš Stezka
Brněnský brankář Aleš Stezka zasahuje v utkání proti Třinci
Brněnský Radim Ferda a třinecký brankář Marek Mazanec
Třinecký Miloš Roman proti brněnskému Adamu Zbořilovi
Brněnský Lukáš Cingel a třinecký Petr Vrána
Tipsport extraliga
Poslední zápasy hokejové extraligy v roce 2025 nabízí program 36. kola. Jeho šlágrem je souboj mezi nedávným hegemonem soutěže Třincem a brněnskou Kometou, která Oceláře na trůnu vystřídala. Z posledního místa se v utkání proti Pardubicím může vyškrábat Litvínov, který ztrácí už jen bod na Kladno. Rytíře s novým trenérským štábem čeká duel na ledě Karlových Varů. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
33Tipsport4,41,545,4Detail
LIVE přestávka
12Tipsport7,83,51,54Detail
LIVE 2. třetina
00Tipsport1,853,44,4Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,186,416Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,653,75,8Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,35,210Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

