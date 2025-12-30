Předplatné

ONLINE: Třinec - Kometa. Rytíři po změně kouče proti Varům, Dynamo vs. Litvínov

Branka Andreje Nestrašila platil i přes posunutou branku
Branka Andreje Nestrašila platil i přes posunutou brankuZdroj: ČTK / Šálek Václav
Kristián Pospíšil rozhodl nedělní bitvu proti Třinci parádním bekhendovým gólem
Branka Andreje Nestrašila platil i přes posunutou branku
Třinečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu
Martin Ryšavý z Kladna a třinecký obránce David Musil a brankář Marek Mazanec
Třinecký Andrej Nestrašil v šanci proti kladenskému brankáři Adamu Brízgalovi
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Brněnský Tomáš Bartejs před brankářem Alešem Stezkou
Poslední zápasy hokejové extraligy v roce 2025 nabízí program 36. kola. Jeho šlágrem je souboj mezi nedávným hegemonem soutěže Třincem a brněnskou Kometou, která Oceláře na trůnu vystřídala. Z posledního místa se v utkání proti Pardubicím může vyškrábat Litvínov, který ztrácí už jen bod na Kladno. Rytíře s novým trenérským štábem čeká duel na ledě Karlových Varů. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

