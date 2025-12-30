Předplatné

Dynamu na dlouho vypadne klíčový hráč. Kvůli trombóze mu uniká šance na olympiádu

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Konec Motáka jako šok. Favorité kulhají. Chytil a Tomášek na ZOH? • Zdroj: isport.cz
Jáchym Kondelík v dresu Pardubic
Útočník Pardubic Jáchym Kondelík slaví vstřelený gól
Jáchym Kondelík slaví titul mistra světa
Jáchym Kondelík s pohárem pro mistry světa
Pardubický Jáchym Kondelík se raduje během utkání proti Brnu
Jáchym Kondelík se raduje z branky proti Českým Budějovicím
6
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Dáte dohromady pět jmen z kádru extraligových Pardubic, který v sezoně neřešil zdravotní trable? Těžká otázka, viďte? Zatímco na jedné straně v klubu vítají návrat kanonýra Martina Kauta do sestavy (pravděpodobně už dnes proti Litvínovu), z druhé strany přichází velké mrzení. Na delší dobu totiž bude mimo Jáchym Kondelík, podle všeho musí pauzírovat kvůli krevní sraženině v noze.

Začátek elitní soutěže nestihl Roman Červenka, chyběl i Vladimír Sobotka, na dlouho vypadl Jiří Smejkal, Peter Čerešňák i Daniel Gazda, to jen pokud je řeč o dlouhodobých absentérech. A zrovna ve chvíli, kdy se poprvé od února chystá vrátit do akce střelec Martin Kaut, hlásí Dynamo další zásadní personální úbytek.

Útočník Jáchym Kondelík bude zřejmě dlouhé týdny mimo, klub nepotvrzuje přesnou diagnózu, informace iSportu hovoří o trombóze.

S ní je neradno si zahrávat, u tohoto typu poranění nikdy nevíte, kdy se dostanete zpět do hry. Musíte čekat, až se krevní sraženina v těle rozpustí, do té doby není hokejistům povolen žádný fyzický kontakt na ledě. Své o tom momentálně ví i Jiří Kulich, jenž v první polovině listopadu opustil kabinu Sabres s oficiálním sdělením nadřízených, že situace je vážná a hráč bude dlouhou dobu chybět. Ze zámoří zatím nepřicházejí extra pozitivní zprávy o posunu k lepšímu a je prakticky jisté, že mladá česká hvězda přišla o únorovou olympiádu.

V souvislosti s Hrami v Miláně padá i jméno 26letého útočníka Dynama, v odhadech expertů se pohyboval na hraně sestavy kouče Radima Rulíka, případně mezi náhradníky. Možná ano, možná ne. Každopádně nyní je na 99 procent po nadějích. Hokejové nominace na ZOH ONLINE ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů