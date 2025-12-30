Dynamu na dlouho vypadne klíčový hráč. Kvůli trombóze mu uniká šance na olympiádu
Dáte dohromady pět jmen z kádru extraligových Pardubic, který v sezoně neřešil zdravotní trable? Těžká otázka, viďte? Zatímco na jedné straně v klubu vítají návrat kanonýra Martina Kauta do sestavy (pravděpodobně už dnes proti Litvínovu), z druhé strany přichází velké mrzení. Na delší dobu totiž bude mimo Jáchym Kondelík, podle všeho musí pauzírovat kvůli krevní sraženině v noze.
Začátek elitní soutěže nestihl Roman Červenka, chyběl i Vladimír Sobotka, na dlouho vypadl Jiří Smejkal, Peter Čerešňák i Daniel Gazda, to jen pokud je řeč o dlouhodobých absentérech. A zrovna ve chvíli, kdy se poprvé od února chystá vrátit do akce střelec Martin Kaut, hlásí Dynamo další zásadní personální úbytek.
Útočník Jáchym Kondelík bude zřejmě dlouhé týdny mimo, klub nepotvrzuje přesnou diagnózu, informace iSportu hovoří o trombóze.
S ní je neradno si zahrávat, u tohoto typu poranění nikdy nevíte, kdy se dostanete zpět do hry. Musíte čekat, až se krevní sraženina v těle rozpustí, do té doby není hokejistům povolen žádný fyzický kontakt na ledě. Své o tom momentálně ví i Jiří Kulich, jenž v první polovině listopadu opustil kabinu Sabres s oficiálním sdělením nadřízených, že situace je vážná a hráč bude dlouhou dobu chybět. Ze zámoří zatím nepřicházejí extra pozitivní zprávy o posunu k lepšímu a je prakticky jisté, že mladá česká hvězda přišla o únorovou olympiádu.
V souvislosti s Hrami v Miláně padá i jméno 26letého útočníka Dynama, v odhadech expertů se pohyboval na hraně sestavy kouče Radima Rulíka, případně mezi náhradníky. Možná ano, možná ne. Každopádně nyní je na 99 procent po nadějích. Hokejové nominace na ZOH ONLINE ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž