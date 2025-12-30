Předplatné

Nestrašil vytáhl v nájezdech Forsberga: Nedělejme, že jsem nějaký expert na kličky

Třinecký Andrej Nestrašil vytáhl v nájezdech na brněnského brankáře Aleše Stezkou kličku Petera Forsberga
Třinecký Andrej Nestrašil vytáhl v nájezdech na brněnského brankáře Aleše Stezkou kličku Petera ForsbergaZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Brněnští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Třinecký Ondřej Kovařčík a brněnský gólman Aleš Stezka
Třinecký Oscar Flynn a brněnský Lukáš Cingel
Hlavní trenér Třince Boris Žabka během utkání proti Kometě Brno
Brněnský brankář Aleš Stezka zasahuje v utkání proti Třinci
Třinecký Miloš Roman proti brněnskému Adamu Zbořilovi
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě Brno
Druhý skalp Komety v sezoně načal už v první třetině, kdy před brankovištěm doklepával puk do sítě. Ještě větší parádu si ale Andrej Nestrašil nechal na nájezdovou loterii. Ve třetí sérii vytáhl Forsbergovu kličku, na níž brankář Aleš Stezka nedosáhl. „Kdyby tam opačný gard byl, nešel bych do toho, protože hokejkou by mohl jít proti mně,“ líčil čtyřiatřicetiletý útočník, který tak Ocelářům zajistil vítězství 4:3.

Jak vás takové zakončení vůbec napadlo?
„Před zápasem psal Vožuch (Daniel Voženílek), že se bude koukat. My jsme takhle jeli dva roky zpátky nájezd v Boleslavi. Já jel první, udělal jsem to, ale nedal jsem a on pak udělal to stejné a proměnil. Od té doby to od něj mám na talíři, proto jsem si říkal, že to zkusím. Byl tam velký gólman, který zabírá hodně místa, takže jsem věřil, že dole třeba nebude tolik pohyblivý. Navíc Hudy (Libor Hudáček) předtím gól dal, takže jeden jsme už měli v kapse.“

Věřili jste si na gólmana Stezku? Zdálo se mi, že během utkání mu hodně kotoučů vypadávalo.
„Musím říct, že zákroky, které předvedl u mého prvního gólu, byly fantastické. Ondra Kovařčík tečoval, on to vykopl betonem. Mišák (Michal Kovařčík) dorážel a taky to vykopl. Nebylo to tak, že by to z něj vypadávalo. Aleš je velmi kvalitní gólman, který si loni zahrál i NHL, takže určitě jsme nešli do nájezdů s tím, že stoprocentně vyhrajeme. Oba gólmani jsou kvalitní.“

Hleděl jste i na to, v jakém gardu brankář chytá? Udělal byste stejnou kličku i na Marka Mazance, jenž drží vyrážečku v opačné ruce?
„Takových gólmanů, kteří by chytali v opačném gardu, moc není. Ale kdyby tam opačný gard byl, nešel bych do toho, protože hokejkou by mohl jít proti mně.“

Před zakončením jste dost zpomalil. Je to pro takový blafák ideální rychlost?
„Zase nedělejme, že jsem nějaký expert na kličky. (směje se) Nebudu vám vyprávět, že tahle rychlost byla ideální. Prostě jsem si řekl, že to zkusím a vyšlo to.“

Vnímají hokejisté Forsbergovu kličku podobně jako třeba fotbalisté penaltu á la Antonín Panenka?
„Jo, teď srovnávali Panenku s Adamem Jiříčkem, který to udělal skrz nohy. Je to samozřejmě takový nájezd, který když se nepovede, jste za blbce. Když se naopak povede, jste za hrdinu. Pamatuju si na svůj první NHL zápas proti Bostonu, kdy jsem to udělal na Tuukku Raska, který tam jen stál a vypíchl to hokejkou. Já jsem jel potom na střídačku a říkal si, že mě asi zabijou. (směje se) Ale občas to člověk cítí a zkusí to.“

Když jste zmínil Adama Jiříčka, co zatím říkáte na dvacítky, kde mimochodem hraje váš bratr Václav?
„Je hrozně hezké vidět, že oproti nám před sedmnácti nebo osmnácti lety mají daleko větší sebevědomí. Všichni kluci hrají ve svých týmech klíčové role. Mají sebevědomí, jsou šikovní, bruslařsky se vyrovnají. Tým je našlapaný a zatím hraje moc hezky. Škoda, že proti Finům jim tam nepadlo něco v přesilovce, udělali by si dvoubrankový náskok. Ale zatím podávají kvalitní výkony. Fandím jim a doufám, že udělají úspěch.“

