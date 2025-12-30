Změna trenérů prospěla, Kladno po měsíci vyhrálo. Plekanec: Čermák? Vypadá to, že...
Po sérii sedmi porážek sáhli k razantnímu kroku. Kladno se rozloučilo s trenérem Davidem Čermákem, na lavičku sestoupil z kanceláře Jiří Burger a sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec se chopil role hlavního kouče. „Byla varianta nechat to být a jet dál, nebo tahle. Jiná varianta nebyla. Chtěl bych říct, že David pro Kladno udělal strašně moc,“ vyprávěl Plekanec po úterním zápase. V něm léčba trenérskou změnou zafungovala a Rytíři porazili Karlovy Vary 3:1.
Naposledy zvítězili 30. listopadu, od té doby se Rytíři střelecky trápili a vršili jednu porážku za druhou. Hněv kladenských fanoušků se obrátil proti trenérovi Davidu Čermákovi, který nakonec špatné výsledky skutečně odnesl. „Navenek to vypadá, že to spadlo na Davida, ale v žádném případě to tak není. Je to rozhodnutí, které se v hokeji stává,“ vysvětloval sportovní ředitel Tomáš Plekanec po prvním utkání po trenérské rošádě.
„Moc věci nečtu, ale dostala se ke mně nějaká kritika. A já si myslím, že fanoušci Kladna by měli Davidovi, když to řeknu úplně otevřeně, líbat zadek. Je to jediný trenér, který na Kladně chtěl trénovat a byl tady. Bylo to strašně těžké rozhodnutí,“ dodal.
Zodpovědnost za tým, který poskládal, vzal do vlastních rukou, v zápise o utkání už v úterý figuroval jako hlavní trenér. Asistent Ivan Majeský zůstal, navrch na střídačku přibyl sportovní manažer Jiří Burger. „Varianta byla takováhle. Přemýšleli jsme nad jinými, ale žádné velké varianty nebyly. Rozhodli jsme se s Jirkou, že do toho půjdeme my,“ popisoval Plekanec s tím, že stávající štáb by měl zůstat u kormidla do konce sezony.
Prvotní impuls týmu nepopulárním rozhodnutím dal. Rytíři předvedli proti Karlovým Varům přesvědčivý výkon a zvítězili 3:1. Dvakrát se trefil Niko Ojamäki, jednu branku přidal Martin Procházka. Na straně druhé překonal Adama Brízgalu jen Ondřej Beránek.
„Měli jsme pomalejší začátek, věděli jsme, že Vary hrají výborně, mají výbornou sérii zápasů. Měli jsme veliký respekt a bylo vidět, v jaké jsme situaci po porážkách. Bylo hrozně důležité, že jsme vyrovnali do konce první třetiny. Jak jsme se dostali do vedení, bylo vidět, jak to z kluků spadlo, najednou měli energii, začali bruslit a daleko víc si věřit. Bylo to úplně jiné mužstvo než posledních iks zápasů,“ ocenil nový kouč, že mužstvo po dlouhém měsíci zase zvítězilo.
K dispozici neměl Plekanec nemocného brankáře Oscara Danska ani obránce Griffina Mendela. Podruhé v řadě chyběl i produktivní Tristen Robins, v jehož případě se na sítích začalo spekulovat o odchodu do Švýcarska. „Nevím o tom, nic se ke mně nedostalo. Nemám žádnou takovou informaci. Za mě je to nějaká kachna,“ říkal s úsměvem Plekanec. Podle jeho vyjádření vyřadilo elitního útočníka zranění.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž