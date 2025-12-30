Krize Mory trvá, padla také v Hradci. Orsava: Myslím, že to nebylo úplně nejhorší
V závěru kalendářního roku se hokejové Olomouci nevedlo, po třech výhrách v řadě začala v posledním týdnu ztrácet dech. Před Vánocemi schytala výprask 2:7 na Spartě, poté kousala debakl 0:6 doma s Vítkovicemi a v minulém kole padla 2:5 s Mladou Boleslaví. Další nulu zapsala v Hradci Králové, kde v závěrečné části rozhodl Kanaďan Connor Bunnaman. „Je škoda, že jsme neodvezli nějaký bodíček, protože si myslím, že to nebylo úplně nejhorší,“ měl jasno olomoucký útočník Jakub Orsava po prohře 2:3.
Ještě před deseti dny se zdálo, že Hanáci kráčí v poklidném tempu vstříc předkolu play off. Na Mladou Boleslav, Kladno nebo Litvínov sice stále mají komfortní bodový polštář, jenže momentálně se zmítají v krizi. Nebodovali už čtyřikrát za sebou, další nezdar přidali ve východních Čechách.
„Byl to zápas, který byl především o hlavách a našem nastavení po výsledkově neúspěšných zápasech. Myslím si, že jsme k tomu přistoupili dobře,“ líčil kouč Hanáků Róbert Petrovický. „Soupeř byl o jednu střelu, jeden souboj a o jeden speciální moment lepší. Myslím si, že výkonnostně jsme na tom byli lépe než minule. Prohra nás ale samozřejmě mrzí.“
Přitom utkání 36. kola neměli Hanáci rozehrané špatně, krátce po polovině řádné hrací doby je poslal do vedení Jakuba Orsava. Ačkoliv domácí v rozmezí 34. až 43. minuty otáčeli, Kohouti rozepjali křídla a podruhé se zakousli. S bodem však z ČPP Arény nakonec neodjeli, v čase 55:06 rozhodl dvougólový Connor Bunnaman, jenž v sezoně skóroval teprve počtvrté a popáté.
„Jsem moc rád, že se poslední zápasy vyvedly klukům, kteří zatím nemají tolik bodů. Absencí máme spoustu a někteří nám chybí. Proti Olomouci to bylo vidět, z naší strany byla hra neurovnaná a měli jsme tam dost nepřesností. Máme ale široký kádr a kluci zaskočili skvěle,“ těšilo domácího trenéra Tomáše Martince.
Jeho družina si vede téměř po třetí čtvrtině základní části víc než slušně. V extraligové tabulce si drží druhý flek a z posledních čtyř utkání sebrala devět bodů. Na nedělní vítězství 5:3 ve Vítkovicích navázala perfektně, silvestrovské oslavy si tak v Hradci můžou užít.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž