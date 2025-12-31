Vítězná šňůra Energie je minulostí. Byla to prohra bez cti, litoval Frodl v Kladně
Nastartovaly šňůru, kterou mohl zbytek extraligy závidět. Karlovy Vary od 23. listopadu vyhrály devět z deseti zápasů a v tabulce se vyhouply na druhou příčku. Úspěšnou šňůru přetnul až konec prosince. S Plzní ještě padly po dobrém výkonu, v Kladně už Energie tahala za kratší konec. „S Plzní nám nikdo nemohl říct půl slova. Dneska to bohužel byla prohra bez cti,“ litoval brankář Dominik Frodl po úterním duelu.
Měly nejlepší formu z celé extraligy, postupně porazily týmy jako Brno, Třinec, Hradec Králové nebo Vítkovice. Karlovy Vary zvládaly těsné zápasy urvat na svoji stranu, vyšvihly se na druhé místo tabulky a za více než měsíc nestačily pouze na Spartu. Konec bodových hodů vyhlásila až v západočeském derby Plzeň.
„Bodově jsme si hodně pomohli, série byly velmi důležité. Měli jsme velmi dobrý pohyb a z toho to celé vycházelo. Začali jsme si věřit, začali jsme dělat správná rozhodnutí. To všechno v rychlosti. Slabší chvilka ale někdy přijde,“ ohlížel se asistent trenéra David Moravec.
Proti Škodě ještě Energie byla lepším týmem, i plzeňský brankář Nick Malík v rozhovorech přiznával, že domácí měli navrch. V Kladně se ale dobře namazaný stroj zadrhl. „Začali jsme celkem solidně, dali gól a byli celkem ve hře. Ale potom jsme začali propadat, přepouštěli jsme soupeři brejkové situace a tam se zápas začal lámat. Zlomil se gólem na 1:1,“ hodnotil Moravec.
Energie po vypjatém derby působila pomalejším dojmem, nebyla tak dotěrná a nepříjemná v soubojích, jako bylo zvykem. Podobnou roli naopak převzalo Kladno. Po změně trenéra bylo aktivní a dostávalo soupeře do problémů.
„Tahali jsme za kratší konec v prvních dvou třetinách, to udalo ráz zápasu. Škoda. Vedli jsme 1:0, pak jsme to bohužel Kladnu nabídli,“ litoval porážky brankář Dominik Frodl. „To je ale normální, liga je strašně vyrovnaná. Nemůžeme hrát 52 zápasů super hokej. Sešlo se to tak, věřím, že příště to zase bude náš hokej,“ dodával.
Na ČEZ stadionu se ocitl pod náporem 35 střel, hned třiceti čelil už během prvních dvou třetin. Nejdřív nedosáhl na přesnou ránu Martina Procházky, pak inkasoval dvakrát z hole Nika Ojamäkiho. Finský snajpr poprvé od příchodu do extraligy naplno předvedl, jak nebezpečný může pro soupeře být.
„Pohyb, vyhrané osobní souboje a všechny důležité atributy, které potřebujete pro vstřelení gólu a uklidnění komplikované situace, byly na straně soupeře. Ve třetí třetině jsme se chtěli vrátit do hry, snaha byla, ale gól z toho nepadl. Nakonec soupeř po zásluze vyhrál,“ hodnotil Moravec.
Karlovy Vary se druhou porážkou v řadě propadly na čtvrté místo, bodově jsou vyrovnané s pátými Vítkovicemi. „Body a výhry se musí sbírat furt. Nehraje se na to, že jsme pár kol zpátky vyhráli devět z deseti. Musíme zase vyhrát devět z deseti, abychom byli tam, kde jsme teď byli,“ velel Frodl.
S Energií naposledy přišel o šanci skončit v nejlepší čtyřce až v posledním kole. Kvůli tomu musely Vary svést náročnou bitvu v předkole s Vítkovicemi, než ve čtvrtfinále narazily na pozdějšího šampiona z Brna. Tentokrát by v ideálním případě chtěly mezi elitou vydržet. „Přijde konec roku a potřebujeme se odpíchnout zase od každého zápasu, každého střídání. Nekoukat, proti komu se hraje, koukat na svůj výkon. Potřebujeme dál bodovat, ale být pokorní. To je strašně důležité,“ věděl asistent hlavního trenéra Pavla Patery.
Západočeši se v tabulce drží vysoko i přesto, že celkové skóre mají v záporných hodnotách. 85 gólů nastříleli a o jeden víc inkasovali. „Skóre někdy uteče a pak není úplně tak, jak by odpovídalo. Ale důležité jsou body, ty se počítají do tabulky,“ mírnil nelichotivou statistiku Moravec. S týmem se pokusí vrátit do vítězného módu v pátek doma proti Pardubicím.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž