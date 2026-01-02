Předplatné

ONLINE: Šlágr Pardubic v Karlových Varech, hraje se i moravskoslezské derby

Tipsport extraliga
Souboj vedoucích Pardubic na ledě čtvrtých Karlových Varů bude patřit mezi hlavní taháky dnešního prvního novoročního a celkově 37. kola hokejové Tipsport extraligy. Šlágrem bude také moravskoslezské derby, v němž páté Vítkovice přivítají od 17.30 třetí Třinec. Oba týmy dělí v tabulce jen bod. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3520249111:7968
2Mountfield3617511399:8562
3Třinec36165114107:9159
4K. Vary3518121485:8658
5Vítkovice38164216104:10658
6Sparta35164114108:8857
7Plzeň3515361187:6857
8Liberec3516151389:8455
9Brno3515251394:9554
10Č. Budějovice3613531596:9852
11Olomouc3714321884:10850
12M. Boleslav3511331869:9242
13Kladno3610351881:10341
14Litvínov3610232178:10937
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

