Plekanec, to je ten hit! Kometa ve třetí třetině ztratila náskok, Kladno znovu slaví
Stačily dva zápasy a z Tomáše Plekance je trenérský hit extraligy. Kladno pod vedením bývalého skvělého útočníka vykazuje stoprocentní úspěšnost. Po Karlových Varech (3:1) sejmulo také Kometu (4:2) na jejím ledě. Skoro zázračně, protože za dvě třetiny Rytíři trefili jen osmkrát branku. Ve třetí to však rozbalili. „Hráči nejsou v pohodě,“ přiznal kouč poražených Kamil Pokorný.
Na úřadujícího mistra se nakonec pískalo. Brno prochází neplodným bodovým i herním obdobím. Prohrálo počtvrté v řadě. Tentokrát kvůli chaotickému výkonu v poslední dvacetiminutovce, kdy favorit lajdáckým bráněním umožnil do té doby víceméně neškodnému soupeři otočit skóre. „Úplně jsme ztratili půdu pod nohama,“ posteskl si trenér Pokorný. „Mrzí nás, že jsme si to před našimi fanoušky takto pokazili,“ připojil útočník Kristián Pospíšil.
Na Kometu padl splín, spojený s propadem v tabulce. Přitom měla duel rozjetý na výhru. Po dvou třetinách vedla 2:1 a na střely 27:8. Co se dělo dál, to málokdo pochopil. Šampioni začali bránit těsný náskok, a navíc blbě.
Dva kolapsy v obranném pásmu využil sok k pohodlným zásahům Ojamäkiho a Vigneaulta. „Byly to chyby, které by se neměly stávat. Detaily se teď přiklání ke druhému týmu. Musíme to dát do pořádku,“ uvedl Pospíšil. Domácí se propadli do herní deprese, nevyšla jim ani power play. V ní skóroval Kelly Klíma z dálky do prázdné klece, kterou opustil mladík Jan Kavan.
Ten nastoupil po dlouhé době. Celý prosinec strávil v akci jako jednička Aleš Stezka, jenž tentokrát odpočíval. Ani změny v brankovišti, v obraně i v útoku nicméně Kometu nenakoply. Pozitivem mohou být snad jen dva body Pospíšila a Tomáše Zohorny, kteří se sešli v jedné formaci. Což značí, že hledání optimálních trojic pokračuje. „Hraje se s nimi výborně,“ poznamenal Pospíšil, autor perfektní teče. Hezky skóroval také starší ze Zohornů. I tak to bylo málo.
Efekt nepřinesly ani jinak sehrané početní výhody. „Ta druhá se Stránským a Pospíšilem to hrála velice dobře. Buď gól dáte, třeba i z ničeho a naskočí vám procenta. Anebo sehrajete přesilovku slušně, ale Brízgala je proti. Máte nulu a slyšíte to zleva zprava,“ líčil kouč Pokorný. „Věřím, že takto poskládané formace nám můžou přinést ovoce. Vytvořili jsme si dobré šance. Fakt se snažíme, aby nám to tam padlo,“ prohlásil za „svou“ pětku slovenský reprezentant Pospíšil, adept startu na olympiádě.
Závěr byl od mistra mizerný, naopak Rytíři po důrazné promluvě v kabině chrabře povstali a řekli si o export tří bodů. „Kluci se nakopli, začali jsme hrát aktivněji. Měli jsme dobrý forček, získali jsme spoustu puků a z toho pramenily naše dva góly,“ zmínil asistent Ivan Majeský, jenž po vyhazovu Davida Čermáka sekunduje Tomáši Plekancovi. „Změnilo se hodně věcí, ale spíš detaily. Máme třeba krátká střídání,“ popsal útočník Jakub Konečný, odchovanec Komety.
Pohled Michala Koštuříka:
Co ty přesilovky?!
Od mistra čekáte, že bude mít mistrovskou přesilovku. U Komety to však neplatí. Ani zdaleka. Vzhledem to, jakými individualitami Pokorného soubor disponuje, je zarážející chabá úspěšnost početních výhod. Aktuálně nedosahuje ani patnácti procent, což je velmi podprůměrné číslo. Jedno z nejhorších v extralize. Přitom vhodné typy do těchto situací tým jednoznačně má. Dohromady to ale neladí. Akutně chybí schopný snajpr na levém kruhu, kde býval doma americký démon Peter Mueller. Tahle pozice měla patřit Finovi Ilomäkimu, jenže ten je dlouhodobě mimo hru. Jeho návrat do sestavy se nicméně blíží, už začal s tréninkem. Vyřeší pro play off velký problém? Bez efektivní přesilovky je obhajoba titulu nereálná. I proti Kladnu Flek a spol. zahodili ve druhé třetině rychle po sobě dvě výhody pět na čtyři. Byť je neodehráli vyloženě zle, gól opět nedali. Chyběl tlak do brány.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž