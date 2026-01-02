Pro tohle je Boleslav kupovala! Jak oživlý Zdráhal s „druhým Jágrem“ vypnuli Motor
Hokejové Mladé Boleslavi se vyplácí nedávno pořízené akvizice. Těžko říci, co na to klubový pokladník, nicméně trenérský štáb je za nové posily rád. Patrik Zdráhal dvěma góly a Jakub Klepiš jedním kusem pomohli k povalení Českých Budějovic 4:2 a po dlouhém zmaru se jim znovu slušně dýchá. Motor padl potřetí v řadě, počtvrté z pěti posledních bitev, nemůže se hnout z místa a zůstává za očekáváním.
Trefit se dvakrát za jeden večer? To už si v Zdráhalově případě žádá šátrání v paměti. Dojdete až k datu 26. února 2023, kdy se vítkovický odchovanec trefil proti Plzni, tehdy ještě v litvínovském mundůru. Od té doby dlouho nic, až v pátek proti Motoru. Třicetiletý útočník, jenž do města aut dorazil o vánočních svátcích nejprve dorážkou (16.) srovnával na 1:1, záhy z brejku (24.) zařídil vítězný gól.
Ke konci prostřední části útočil na hattrick, v přesilovce proti němu stál jen Jan Strmeň, prostrčil si puk mezi nohama, ale nakonec kotouč vycestoval kousek vedle. „Už jsem ho viděl v bráně,“ litoval Zdráhal. O to víc, že v elitní soutěži ještě nedocílil hattricku.
Při závěrečné power-play hostů šel na led, také kvůli třetí ráně. „Fořťák mi říkal, že mě bude hledat, ale takhle o tom nejde uvažovat v dnešním hokeji. Jsme rádi za vítězství, nebudeme si hrát na sbírání vlastních kanadských bodů. Pro nás to jsou strašně důležité tři body, měli jsme dobrý pohyb, výborně jsme se doplňovali, ukázali obrovskou obětavost a podržel nás Furchíno,“ chválil útočník první formace.
Tenhle tah (hostování z Vítkovic) Boleslavi svědčí. „Cítím se čím dál lépe, v lajně se dobře doplňujeme, Fořťák i Skalda jsou parádní hráči. Hraju hodně, jsem rád za příležitost,“ těší Zdráhala.
Klepiš je druhý Jágr
Taky Jakub Klepiš zažil něco, co v extralize dlouho ne. Aby přesně zacílil ve dvou bitvách po sobě, to se stalo naposledy v listopadu 2023. Gólmana Strmeně překvapil v prvním dějství (17.) střelou z ostrého úhlu, kterou omaskovaný Jihočech nečekal. Jednačtyřicetiletý veterán ukázal mazanost a celkově v duelu i výbornou fyzickou připravenost. Duel začal čerstvý a čerstvý jej i končil.
„Před Klépou klobouk dolů, má neskutečnou fyzičku. Jezdí mu to, hraje mu to… Nevím, nevím, jestli v tolika letech ještě budu hrát hokej. On je výjimka, druhý Jágr,“ oceňuje mistra světa.
Klepiš odvádí dobrou službu i v kabině, ostatně je známý tím, že je perfektním parťákem, co dokáže podpořit ostatní. „Je pozitivní, povzbuzuje nás, je znát, že má něco odehráno a obrovské úspěchy za sebou. Jsme moc rádi, že ho tu máme,“ uzavřel Patrik Zdráhal.
Hosté vystřihli představení, které jejich fanoušky musí hodně mrzet, štvát. Začnete dobře, po dobrém Nick Olesen (7.) obstará vedení, aby během 35 sekund přišly dva defenzivní kiksy, a rázem ztrácíte. Dotáhnete se na konci první třetiny, ale pak děláte triviální chyby, kdy špatně (ne)střídáte, čehož právě Zdráhal využije. Následně po stejné chybě ujíždí Pavel Musil sám na Strmeně…
A i když i Motor měl dost šancí, vezl domů nulu. „V posledních deseti zápasech jsme měli problémy se skórováním. Je na některých hráčích, aby se vrátili k produktivitě. Teď to zrovna není dobré, musíme se znovu zvednout, pracovat a vrátit se nahoru,“ nakázal Nick Olesen.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž