Varaďa poprvé nestačil na Třinec, rozhodl sváteční střelec. Krátošku mrzely přesilovky
Nic netrvá věčně. Nebo lépe řečeno, každá šňůra musí dříve nebo později skončit. Trenér Václav Varaďa v utkání 37. kola Tipsport extraligy poprvé prohrál s týmem, který v minulosti trénoval. Jeho Vítkovice padly s třineckými Oceláři 0:2, zuby si vylámaly na bezchybném brankáři Marku Mazancovi. „Chytal dobře. Myslím si, že Třinec podržel. Soupeř hlavně díky němu zápas vyhrál,“ uznal vítkovický obránce Vojtěch Budík.
Za dva týdny to bude přesně rok, co se Václav Varaďa upsal Vítkovicím. Předcházela tomu dlouhá jednání s majitelem Alešem Pavlíkem, který si nástup úspěšného kouče vysnil. V době obrovské herní a výsledkové krize Ostravanů si oba plácli, bývalý lodivod Třince, Pardubic či reprezentační dvacítky tak zakotvil jen pár desítek kilometrů od rodné Kopřivnice.
V ten moment možná ani sám netušil, jak úspěšný v duelech s bývalými zaměstnavateli bude. Proti „svému“ Třinci, s nímž jeden titul získal jako hráč a tři v roli trenéra, poprvé koučoval v říjnu 2023, kdy vedl Pardubice. Dvakrát nad ním vyhrál, přestože poprvé až v prodloužení. Ještě lépe si ale vedl s Vítkovicemi, jeho série vítězství nad zvučnými českými adresami skončila na čísle osm až zkraje nového roku.
Zatímco Zdeňka Motáka, bývalého trenéra Třince, porážel Varaďa pravidelně, na Borise Žabku hned napoprvé nevyzrál. Třinec byl směrem dozadu precizní. V první třetině mimo jiné ubránil bezmála minutové oslabení tři na pět.
Krátoška: Rozhodla přesilovka pět na tři
„Třinec podal zkušený výkon, pohlídal si to. My jsme si mohli pomoct přesilovkami, ale bohužel se to nepovedlo. Nějaké šance jsme měli, ale neproměnili jsme je. Podle mého názoru rozhodla přesilovka pět na tři, kterou jsme vůbec nezvládli,“ mrzelo Varaďova asistenta Aleše Krátošku.
Klíčovým momentem jinak vyrovnaného derby byl úvodní gól hostů. V čase 5:30 nachystal Jakub Galvas puk Vladimíru Draveckému, jenž skóroval poprvé od březnového play off. Čtvrtá třinecká lajna vedená dalším čtyřicátníkem Petrem Vránou byla cítit i poté.
„Myslím si, že celý zápas odehráli velice dobře. Péťa Vrána nedávno nastoupil po delší době a zápasy, které odehrál, zvládá. Dali pěkný gól, takže utkání odehráli slušně, ale spíše bych vyzdvihl skvělý týmový výkon,“ pokývl třinecký asistent Jiří Raszka.
Další důležitým faktorem vítězství Slezanů byl brankář Marek Mazanec, který si poradil se čtyřiatřiceti vítkovickými střelami. „My jsme věděli, že soupeř je nepříjemný v předbrankových prostorech, chodí do dorážek a chodí do tlaku. Tam si myslím, že jsme brankářovi pomohli, ale i jeho výkon musím vyzdvihnout,“ nezastíral Raszka.
Článek pokračuje pod infografikou
Oceláři slavili v moravskoslezském derby po třízápasové pauze. Přitom mezi lety 2022 až 2024 vyhráli hned jedenáct ze šestnácti vzájemných špílů, nicméně v celém kalendářním roce 2025 zůstali na suchu.
„O zvýšené motivaci to prolomit bych nemluvil. Samozřejmě je to skvělý zápas, je to derby před vyprodanou halou, ale my se soustředíme na každé utkání, i když to zní možná jako fráze. Při vyrovnanosti tabulky je potřeba zvládnout opravdu každý zápas. Měli jsme samozřejmě motivaci zvítězit a brát body, ale že by byla extra motivace, že jsme s nimi předtím prohrávali? To tam nebylo,“ dušoval se Raszka.
Slova svého kouče potvrdil i Mazanec. „Nemyslím si, že to bylo téma nebo že bych tam něco takového zaslechl. Po změně trenéra se soustředíme hlavně sami na sebe a také na to, co musíme dělat lépe,“ doplnil čtyřiatřicetiletý brankář.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž