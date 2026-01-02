Beránek rozhodl prodloužení. Dvakrát a ve stejných časech! Náhoda, odsekl Mlejnek
Zažily horskou dráhu emocí. Karlovy Vary si v souboji s Pardubicemi vylepšily přesilovou hru v prodloužení odvoláním brankáře a z hole Ondřeje Beránka zápas rozhodly. Radost jim překazila výzva Dynama, po níž se vracelo skóre i časomíra. V úplně totožném čase se pak trefil domácí tahoun znovu a druhou brankou v prodloužení rozhodl o triumfu Varů 3:2. „Taková kuriozitka. Teď jsme říkali s kluky, že vyhrát 4:2 v prodloužení je pěkné,“ smál se Beránek po zápase.
Z bezprostřední blízkosti propálil Romana Willa v brance Pardubic a naplno popustil uzdu emocím. Ondřej Beránek v čase 61:14 rozhodl zápas s Dynamem, navíc zužitkoval vylepšenou přesilovku s odvolaným brankářem. Karlovarská euforie ale neměla dlouhého trvání. Hostující videokouč Vladimír Čech upozornil lavičku na ofsajd předcházející brance.
„Výborná práce videokouče. Byli jsme o tom přesvědčení, videokouč dal jasnou informaci. Kredit jemu,“ chválil svého kolegu po utkání asistent trenéra Karel Mlejnek.
Hráči se museli vrátit zpátky na lavičky, skóre na kostce se přepsalo znovu na 2:2 a čas se vracel o dlouhou minutu a sekundu zpátky. Domácí kouč Pavel Patera znovu odvolal gólmana Daniela Krále a vítěznou radost zažil po chvíli podruhé. Už z klasické přesilovky čtyři na tři se znovu prosadil Beránek. Z utkání uběhl opět čas 61:14.
„Hezké. Jsem rád, že tam nakonec dopadl druhý gól. Nemám tyhle situace rád, když se to řeší u videorozhodčího. Jsem strašně rád za dva body. Je to super,“ zářil karlovarský hrdina po zápase.
„Náhoda,“ prohlásil Mlejnek stručně k tomu, že duel rozsekl stejný hráč a v totožné chvíli. S kolegy mohl zvrátit radost domácích i podruhé, v realizačním týmu se znovu zkoumal přechod do útočného pásma. „Varianta samozřejmě byla. Přihrávka, co si kluci z Varů dali, byla nepřesná. Šla na nohy, nebyla úplně dobrá. Ale od videokouče jsme věděli, že to dopadlo dobře pro stranu domácích,“ vysvětloval hostující asistent.
Brzký návrat Kondelíka
Dynamo padlo po sérii pěti vítězství i vinou vlažného startu. Energie přivítala soupeře na svém ledě tlakem, Pardubice se jen těžko dostávaly do tempa. Už ve třetí minutě otevřel skóre šťastným odrazem Haralds Egle, ale ke smůle domácích další branka nepřibyla.
„Asi jsme měli nohy v autobuse, vůbec nám nešly. Vary byly lepší, tam nás Wilda podržel. Druhou třetinu jsme začali hrát náš hokej. Musíme víc proměňovat šance,“ ohlížel se po utkání Martin Kaut.
Po zdlouhavém zranění naskočil v této sezoně teprve podruhé a rovnou se dočkal první branky. Krátce po polovině zápasu dostal nabito na levém kruhu od Romana Červenky a z první se nemýlil. „Já se teď ani nesoustředím na střílení gólů, snažím se dostat do herní praxe. Chybí mi to hodně, ale věřím, že zápas od zápasu budu lepší a lepší. Jsem rád, že to tam spadlo, ale nesoustředím se na to. Musím dělat malé detaily. Pak věřím, že budu odměněn,“ vyprávěl skromně Kaut.
Po nahození Libora Hájka ve třetí třetině se radoval z otočení vývoje, jenže Energie ještě čtyři a půl minuty před sirénou srovnala po teči Jakuba Minárika. „Myslím, že bod je tady málo. Ve druhé třetině jsme byli lepší, měli jsme spoustu gólovek. Ke konci jsme si to prohráli sami,“ mrzelo pardubického kanonýra.
Při absenci Jakuba Lauka dostal šanci v první formaci po boku Romana Červenky s Lukášem Sedlákem. Do sestavy Dynama se vrátil i Jáchym Kondelík, jemuž podle prvotních informací hrozila krevní sraženina. „Diagnóza poprvé nebyla vůbec dobrá, mohlo to být tři až čtyři měsíce. Naštěstí to dopadlo dobře. Už by to chtělo, abychom hráli jeden zápas v kompletní sestavě, ale to si ještě počkáme,“ komentoval zdravotní situaci týmu Kaut.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž