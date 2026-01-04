Kladno ve formě, po prodloužení porazilo i Spartu. Pardubice - Vítkovice 4:1
Hokejisté Sparty se po účasti na Spenglerově poháru vrátili do extraligy domácí prohrou s Kladnem. Zápas po divokém průběhu došel až do prodloužení, ve kterém o vítězství Rytířů 5:4 rozhodl Jérémie Blain. Kladno tak pod Tomášem Plekancem slaví už třetí výhru. Vedoucí Pardubice na svém ledě porazily Vítkovice 4:1. Liberec zvítězil 2:0 na ledě Hradce Králové, zisk tří bodů slaví i České Budějovice, které udolaly Olomouc těsně 2:1. Třinec porazil Litvínov 3:2 po prodloužení. Po další kanonádě 6:2 vyhrála Plzeň nad Mladou Boleslaví a Kometa doma podlehla Karlovým Varům 2:3.
Třinec - Litvínov 3:2p.
Třinečtí hokejisté na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení a pod trenérem Borisem Žabkou vyhráli i čtvrtý zápas. Oceláři v utkání prohrávali po trefách Matúše Sukeľa a Nicolase Hlavy 0:1 a 1:2. Vyrovnali Marko Daňo a Libor Hudáček. Zápas rozhodl Jakub Galvas. Poslední Verva prohrála potřetí za sebou.
Hradec Králové - Liberec 0:2
Liberečtí zvítězili na ledě Hradce Králové 2:0. Vítězný gól vstřelil ve čtrnácté minutě v přesilové hře Radan Lenc, v poslední minutě pojistil výsledek při power play domácích Jaroslav Vlach. Brankář Štěpán Lukeš zaznamenal nejen první výhru v probíhajícím ročníku extraligy, ale rovnou i první čisté konto.
Sparta - Kladno 4:5p.
Kladno zdolalo domácí Spartu 5:4 v prodloužení. Led Pražanů Rytíři dobyli poprvé od ledna 2022 po šesti porážkách bez bodového zisku. Pod vedením Tomáše Plekance vyhráli i třetí duel, přestože promarnili dvoubrankové vedení a prohrávali 3:4.
Plzeň - Mladá Boleslav 6:2
Plzeň zvítězila nad Mladou Boleslaví vysoko 6:2 a připsala si čtvrtou výhru za sebou. Domácí si postupně do konce druhé třetiny vypracovali tříbrankový náskok a nezbrzdilo je ani nepříjemné zranění Davida Kvasničky po polovině utkání, po němž musel plzeňský obránce v bezvědomí opustit stadion.
Pardubice - Vítkovice 4:1
Pardubice porazily Vítkovice 4:1 a připsaly si šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Dynamo utkání rozhodlo třemi góly ve třetí třetině, Vítkovice porazilo poprvé v sezoně. Gólem a asistencí k výhře Východočechů přispěl útočník Martin Kaut.
Kometa - Karlovy Vary 2:3
Kometa prohrála s Karlovými Vary 2:3. Úřadující mistr padl popáté v řadě a v tabulce klesl na desátou příčku. Na výhře Západočechů se dvěma brankami a jednou asistencí podílel obránce Matteo Kočí. Energie poskočila na čtvrté místo.
České Budějovice - Olomouc 2:1
České Budějovice porazily Olomouc 2:1 a po sérii tří porážek se radovaly z výhru. Utkání rozhodl v 51. minutě útočník Filip Přikryl, gól a asistenci si na straně Motoru připsal obránce Roman Vráblík. Hanáci prohráli na kluzištích soupeřů potřetí za sebou a v tabulce klesli za svého nedělního soupeře. Jihočeši jsou devátí, Olomouc jedenáctá.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž