Kladno ve formě, po prodloužení porazilo i Spartu. Pardubice - Vítkovice 4:1

Hokejisté Kladna slaví vítěznou trefu v prodloužení proti Spartě
Hokejisté Kladna slaví vítěznou trefu v prodloužení proti SpartěZdroj: ČTK / Říhová Michaela
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Martin Kaut se raduje z trefy proti Vítkovicím
Hokejisté Kladna slaví vítěznou trefu v prodloužení proti Spartě
Zklamání hráčů Hradce Králové po prohře s Libercem
Radost hokejistů Liberce po výhře v Hradci Králové
Hokejisté Sparty se po účasti na Spenglerově poháru vrátili do extraligy domácí prohrou s Kladnem. Zápas po divokém průběhu došel až do prodloužení, ve kterém o vítězství Rytířů 5:4 rozhodl Jérémie Blain. Kladno tak pod Tomášem Plekancem slaví už třetí výhru. Vedoucí Pardubice na svém ledě porazily Vítkovice 4:1. Liberec zvítězil 2:0 na ledě Hradce Králové, zisk tří bodů slaví i České Budějovice, které udolaly Olomouc těsně 2:1. Třinec porazil Litvínov 3:2 po prodloužení. Po další kanonádě 6:2 vyhrála Plzeň nad Mladou Boleslaví a Kometa doma podlehla Karlovým Varům 2:3.

Třinec - Litvínov 3:2p.

Třinečtí hokejisté na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení a pod trenérem Borisem Žabkou vyhráli i čtvrtý zápas. Oceláři v utkání prohrávali po trefách Matúše Sukeľa a Nicolase Hlavy 0:1 a 1:2. Vyrovnali Marko Daňo a Libor Hudáček. Zápas rozhodl Jakub Galvas. Poslední Verva prohrála potřetí za sebou.

Hradec Králové - Liberec 0:2

Liberečtí zvítězili na ledě Hradce Králové 2:0. Vítězný gól vstřelil ve čtrnácté minutě v přesilové hře Radan Lenc, v poslední minutě pojistil výsledek při power play domácích Jaroslav Vlach. Brankář Štěpán Lukeš zaznamenal nejen první výhru v probíhajícím ročníku extraligy, ale rovnou i první čisté konto.

Sparta - Kladno 4:5p.

Kladno zdolalo domácí Spartu 5:4 v prodloužení. Led Pražanů Rytíři dobyli poprvé od ledna 2022 po šesti porážkách bez bodového zisku. Pod vedením Tomáše Plekance vyhráli i třetí duel, přestože promarnili dvoubrankové vedení a prohrávali 3:4.

Plzeň - Mladá Boleslav 6:2

Plzeň zvítězila nad Mladou Boleslaví vysoko 6:2 a připsala si čtvrtou výhru za sebou. Domácí si postupně do konce druhé třetiny vypracovali tříbrankový náskok a nezbrzdilo je ani nepříjemné zranění Davida Kvasničky po polovině utkání, po němž musel plzeňský obránce v bezvědomí opustit stadion.

Pardubice - Vítkovice 4:1

Pardubice porazily Vítkovice 4:1 a připsaly si šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Dynamo utkání rozhodlo třemi góly ve třetí třetině, Vítkovice porazilo poprvé v sezoně. Gólem a asistencí k výhře Východočechů přispěl útočník Martin Kaut.

Kometa - Karlovy Vary 2:3

Kometa prohrála s Karlovými Vary 2:3. Úřadující mistr padl popáté v řadě a v tabulce klesl na desátou příčku. Na výhře Západočechů se dvěma brankami a jednou asistencí podílel obránce Matteo Kočí. Energie poskočila na čtvrté místo.

České Budějovice - Olomouc 2:1

České Budějovice porazily Olomouc 2:1 a po sérii tří porážek se radovaly z výhru. Utkání rozhodl v 51. minutě útočník Filip Přikryl, gól a asistenci si na straně Motoru připsal obránce Roman Vráblík. Hanáci prohráli na kluzištích soupeřů potřetí za sebou a v tabulce klesli za svého nedělního soupeře. Jihočeši jsou devátí, Olomouc jedenáctá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

