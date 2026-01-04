ONLINE: Dynamo - Vítkovice 2:1. Kladno ve formě, po prodloužení porazilo i Spartu
Hokejisté Sparty se po účasti na Spenglerově poháru vrátili do extraligy domácí prohrou s Kladnem. Zápas po divokém průběhu došel až do prodloužení, ve kterém o vítězství Rytířů 5:4 rozhodl Jérémie Blain. Kladno tak pod Tomášem Plekancem slaví už třetí výhru. Vedoucí Pardubice hostí šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Liberec zvítězil 2:0 na ledě Hradce Králové, Třinec porazil Litvínov 3:2 po prodloužení. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Třinec - Litvínov 3:2p.
Třinečtí hokejisté na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení a pod trenérem Borisem Žabkou vyhráli i čtvrtý zápas. Oceláři v utkání prohrávali po trefách Matúše Sukeľa a Nicolase Hlavy 0:1 a 1:2. Vyrovnali Marko Daňo a Libor Hudáček. Zápas rozhodl Jakub Galvas. Poslední Verva prohrála potřetí za sebou.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž