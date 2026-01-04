Předplatné

ONLINE: Dynamo - Vítkovice 2:1. Kladno ve formě, po prodloužení porazilo i Spartu

iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty se po účasti na Spenglerově poháru vrátili do extraligy domácí prohrou s Kladnem. Zápas po divokém průběhu došel až do prodloužení, ve kterém o vítězství Rytířů 5:4 rozhodl Jérémie Blain. Kladno tak pod Tomášem Plekancem slaví už třetí výhru. Vedoucí Pardubice hostí šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Liberec zvítězil 2:0 na ledě Hradce Králové, Třinec porazil Litvínov 3:2 po prodloužení. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Třinec - Litvínov 3:2p.

Třinečtí hokejisté na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení a pod trenérem Borisem Žabkou vyhráli i čtvrtý zápas. Oceláři v utkání prohrávali po trefách Matúše Sukeľa a Nicolase Hlavy 0:1 a 1:2. Vyrovnali Marko Daňo a Libor Hudáček. Zápas rozhodl Jakub Galvas. Poslední Verva prohrála potřetí za sebou.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
02Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE
62Detail
LIVE 3. třetina
21Tipsport3,41,755,4Detail
LIVE 3. třetina
21Tipsport1,215,225Detail
LIVE 3. třetina
23Tipsport103,81,41Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3620259113:8269
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4Mountfield3717511499:8762
5K. Vary3618221488:8860
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice39164217104:10858
9Brno3615251496:9954
10Olomouc3815321889:11153
11Č. Budějovice3713531698:10252
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

