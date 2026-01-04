ONLINE: Sparta prohrává s Kladnem, Jágr nehraje. Dynamo - Vítkovice 0:1
Do hokejové extraligy se po účasti na Spenglerově poháru vrací Sparta, jejím soupeřem je Kladno. Na ledě Hradce Králové se představí Liberec. Vedoucí Pardubice hostí šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Třinec porazil Litvínov 3:2 po proldoužení. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž