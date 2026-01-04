Předplatné

ONLINE: Sparta prohrává s Kladnem, Jágr nehraje. Dynamo - Vítkovice 0:1

Hráči Kladna se radují z branky proti Spartě
Hráči Kladna se radují z branky proti SpartěZdroj: ČTK / Říhová Michaela
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky proti Kometě
Anthony Nellis se prosadil proti Dynamu
Hráči Vítkovic se radují z rychlé branky proti Pardubicím
Radan Lenc z Liberce (vpravo) se raduje z gólu proti Hradci
Kouč Hradce Králové Tomáš Martinec během zápasu proti Liberci
Radost Třince po brance proti Litvínovu
Trenér Třince Boris Žabka během zápasu s Litvínovem
26
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Do hokejové extraligy se po účasti na Spenglerově poháru vrací Sparta, jejím soupeřem je Kladno. Na ledě Hradce Králové se představí Liberec. Vedoucí Pardubice hostí šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Třinec porazil Litvínov 3:2 po proldoužení. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE 2. třetina
01Tipsport63,41,7Detail
LIVE přestávka
13Tipsport104,61,33Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,35,210Detail
LIVE přestávka
00Tipsport1,953,63,8Detail
LIVE přestávka
01Tipsport2,353,62,8Detail
LIVE 1. třetina
21Tipsport2,153,92,9Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3620259113:8269
2Třinec38176114112:9364
3Mountfield3617511399:8562
4Plzeň3616361195:6960
5K. Vary3618221488:8860
6Vítkovice39164217104:10858
7Sparta35164114108:8857
8Liberec3616151492:8955
9Brno3615251496:9954
10Olomouc3815321889:11153
11Č. Budějovice3713531698:10252
12M. Boleslav3612331873:9445
13Kladno3711351885:10544
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů