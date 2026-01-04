Předplatné

ONLINE: Sparta se vrací po Spengler Cupu. Noční můra Pardubic i boj o druhé místo

Útočník Sparty Pavel Kousal se raduje z gólu
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Do hokejové extraligy se po účasti na Spenglerově poháru vrací Sparta, jejím soupeřem je Kladno. To má sedmibodový náskok na Litvínov, který nastupuje proti Třinci. Oceláři svedou na dálku souboj o druhé místo s Hradem Králové, který má rovněž 62 bodů a na jeho ledě se představí Liberec. Vedoucí Pardubice budou hostit šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3620259113:8269
2Třinec37175114109:9162
3Mountfield3617511399:8562
4Plzeň3616361195:6960
5K. Vary3618221488:8860
6Vítkovice39164217104:10858
7Sparta35164114108:8857
8Liberec3616151492:8955
9Brno3615251496:9954
10Olomouc3815321889:11153
11Č. Budějovice3713531698:10252
12M. Boleslav3612331873:9445
13Kladno3711351885:10544
14Litvínov3710232279:11737
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
