ONLINE: Sparta se vrací po Spengler Cupu. Noční můra Pardubic i boj o druhé místo
Do hokejové extraligy se po účasti na Spenglerově poháru vrací Sparta, jejím soupeřem je Kladno. To má sedmibodový náskok na Litvínov, který nastupuje proti Třinci. Oceláři svedou na dálku souboj o druhé místo s Hradem Králové, který má rovněž 62 bodů a na jeho ledě se představí Liberec. Vedoucí Pardubice budou hostit šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž