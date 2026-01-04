ONLINE: Sparta srovnala s Kladnem, Jágr nehraje. Zápas v Plzni přerušen kvůli zranění
Do hokejové extraligy se po účasti na Spenglerově poháru vrací Sparta, jejím soupeřem je Kladno. Na ledě Hradce Králové se představí Liberec. Vedoucí Pardubice hostí šesté Vítkovice, s nimiž oba dosavadní zápasy v sezoně o gól prohrály. Třinec porazil Litvínov 3:2 po proldoužení. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž