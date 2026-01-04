Třinecký žolík Daňo řádil. Litvínov odčinil poslední debakl, ale opět padl
Byl to výplach, jaký se nevidí často. A čekali jste, čím na něj poslední Litvínov odpoví. Ještě v pátek Cheza kousala krutý domácí pád 1:8 s Plzní, aby se o dva dny později postavila Ocelářům, kteří znovu nabírají na síle. Konečné hodnocení? Ano, Verva se zvedla, kůži nedala lacino a pod Javorovým mohla při troše štěstí sebrat tři body. Jenže má jen jeden. Domácí se dvakrát docvakli a z vyrovnaného stavu po 60 minutách vykřesali čtvrtý skalp v řadě po výhře 3:2 v prodloužení.
Hlavní litvínovský trenér Jakub Petr se potutelně usmíval, třinecké kulisy dobře zná. Jako bývalý kouč Vítkovic zažil z pozice soupeře moravskoslezské derby, které Oceláři v pátek ovládli. Chtěl tak využít domácí euforie po vyhroceném souboji a vyrukovat s loupeží za bílého dne, což se nicméně povedlo jen částečně.
Petr si v extraligovém prostředí v aktuální základní části, kdy se snaží o nápravu v barážových starostech namočeného Litvínova, po dvou sezonách v norském Lillehammeru znovu oprašuje jméno. V neděli měl před sebou nicméně velmi složitý úkol: bez bratří Kašových nastavit hráče po průšvihu 1:8 a pokusit se znovu začít šplhat směrem k nejbližším tabulkovým konkurentům.
„Měli jsme na to celý den, do Třince jsme v sobotu jeli dlouho. Předchozí výsledek byl zkreslený, ale ve finále je jedno, jestli prohraješ 1:3 nebo 1:8. Byli jsme na obláčku, stáhli jsme manko a v kabině byla cítit euforie, i když jsme se snažili být pokorní. Jsem rád za zpětnou vazbu. Na horké půdě několikanásobných mistrů jsme byli schopní sehrát takovéto utkání. I proto bod bereme, jsme spokojeni,“ cenil si dvaapadesátiletý stratég, jak mužstvo reagovalo po drsné ztrátě.
Vstup do utkání proti Třinci měl Litvínov povedený, už v osmé minutě trefil Theodor Pištěk bekhendovým pokusem tyčku. Góly se nicméně začaly ve Slezsku rodit až po polovině utkání, kdy nejprve Matúš Sukeľ zasekl kotouč v útočném pásmu a přes Bohumila Janka šikovně propasíroval puk až do branky notně vytěžovaného Marka Mazance. Ten odchytal osmé z uplynulých devíti kol.
Galvas ve formě rozhodl
Pak se do režie zápasu poprvé vložil třinecký Marko Daňo. Slovenský útočník strávil po předchozí nemoci na ledě jen šest minut, nicméně v závěru druhé části úřadoval z předbrankového prostoru, odražený kotouč po nahození Oscara Flynna bekhendem usměrnil do sítě. I druhého jmenovaného potřebovali Oceláři probudit, v předchozích šesti mačích bodoval jen jednou, proti Litvínovu nicméně zvládl dvě primární asistence.
„V prvním momentu jsem se snažil puk dávat na první tyčku, a možná tím, jaký byl úhel střely, mi utekl až na tu zadní,“ popisoval Daňo svůj šťastný zásah. „Historie se ptát nebude a jsem rád, že jsem při svém druhém střídání pomohl důležitým gólem vyrovnat a nakopnout mužstvo.“
Verva z bojovného výkonu neslevila, čemuž odpovídala dotlačená trefa na 2:1. „Nicky Hlava měl dobrou střelu, která se odrazila. Myslím, že si to Oceláři sami dostali před branku, kde Nicky ukázal výborný důraz. Šel do toho suprově,“ vyzdvihl obětavou práci kolegy dvoubodový Sukeľ, který však litoval následného brzkého dorovnání domácích během 30 sekund. „Musíme si to lépe pohlídat. Hlavně venku a s týmem, jako je Třinec.“
Prodloužení patřilo domácímu obránci Jakubu Galvasovi, jehož forma nezadržitelně stoupá. Nadstavbovou část utkání rozhodl už proti Plzni, teď přidal další podobný úspěch. Čtvrtým vítězstvím v řadě si Třinec upevnil postavení v elitní čtyřce.
„Byl to pátý zápas v desátém dni a v předešlých utkáních, hlavně minule ve Vítkovicích, jsme se vydali. Litvínov hrál obětavě, měl výborný pohyb, a tak jsme brali remízu. Jsme rádi, že máme i druhý bod,“ zůstával pokorný dosud neporažený kouč Ocelářů Boris Žabka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž