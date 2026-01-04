Drahá výhra pro Formana. Rytíři zvládli přestřelku, Sparta dojemně vítala bývalého kapitána
Potřetí se postavil na kladenskou střídačku v roli hlavního trenéra, potřetí bral v extralize výhru. Tomáš Plekanec s Rytíři uspěl i na horkém ledě Sparty a po divokém průběhu se s týmem posunul zpátky na pozice zaručující play off. Pražané po návratu ze Spengler Cupu nezachytili úvod zápasu a po velkolepé otočce o náskok přišli. Po porážce 4:5 v prodloužení zapsali jen bod. „Můžeme si za to sami, než jsme se rozehráli, trvalo to,“ litoval kapitán Filip Chlapík. Před utkáním uvítal spolu s fanoušky v O2 areně svého předchůdce Miroslava Formana.
V zámoří se podobné ceremoniály staly nedílnou součástí show jménem NHL, v Česku jde pořád spíš o výjimečnou událost. Sparta v neděli přivítala na svém ledě bývalého kapitána Miroslava Formana poprvé od jeho odchodu z klubu. Po patnácti sezonách a téměř sedmi stech odehraných zápasech v rudém dresu se současný lídr Rytířů dočkal individuálního nástupu a ve středovém kruhu poslouchal potlesk vestoje ze zaplněných tribun.
„Moc děkuju, vážím si toho. Bylo to pro mě speciální a jsem rád, že si na mě fanoušci a lidi tady vzpomněli. Bylo to příjemné. Chvilku jsem už ale nevěděl, co na středu dělat,“ usmíval se bývalý sparťan po utkání. V kruhu pro vhazování se potkal právě s Filipem Chlapíkem, s nímž si před vzájemnou bitvou potřásl pravicí. „Formič patří mezi moje nejlepší kamarády, byl jsem za něj strašně šťastný. To je jedna stránka, druhá je týmová, že jsme prohráli. Tam jsem naštvaný,“ vykládal domácí kapitán po konci zápasu.
Po něm si měl se spoluhráči v kabině dlouho co vyříkávat, na co konkrétně přišla řeč, nechtěl prozradit. Prakticky s jistotou ale přišel na přetřes vstup do zápasu a hra v oslabení. Rytíři vůbec poprvé v ročníku využili v jednom utkání tři přesilovky, neuspěli z jediné. „Do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně, měli jsme dvě velké gólovky, ale neproměnili jsme je a pak jsme úplně zbytečně vyhodili puk mezi lidi. Dostali jsme gól a najednou bylo mužstvo pod dekou,“ popisoval asistent trenéra Patrik Martinec.
Spartě pomohly změny, jenže...
Kladno odskočilo po přesilovkové trefě Jérémieho Blaina, zvýšilo z hole Michala Houdka a po první třetině vedlo o dva góly. Když Sparta v prostřední části přidala a snížila zásluhou Devina Shora, Rytíři rychle zvýšili v další početní výhodě. „Ale Sparta ukázala svoji sílu, zatlačila nás, z čehož pramenily naše menší chyby, po kterých jsme o vedení přišli,“ litoval hostující asistent Ivan Majeský.
Sparta v závěrečném dějství přeskládala složení útoků a díky chemii nových formací smazala ztrátu za 29 sekund. Lajna Řepík – Shore – Chlapík necelých šest minut před koncem základní části otočila vývoj na stranu domácích. „Splnilo to účel,“ pokyvoval Martinec nad provedenými změnami a posteskl si nad závěrem základní hrací doby.
„Bohužel přišla poslední dvouminutovka a stalo se tam, co se stalo. Věci, které jako trenéři moc neovlivníme. Dostali jsme se do čtyř, všichni viděli za co. Aspoň doufám. Kladno krásnou brankou vyrovnalo a utkání šlo do prodloužení,“ pokrčil rameny.
Kladno sehrálo nastavený čas s pukem na holi a po rychlém přečíslení rozhodlo přesnou ranou Blaina. Kanadský zadák zapsal v modrobílém dresu vůbec první trefy, premiérový zásah bral i Houdek. Rytíři ve třech zápasech s novým realizačním týmem posbírali osm z devíti možných bodů a poskočili v tabulce před Mladou Boleslav. Úspěch na ledě Sparty přišel hodně draho oceněného Formana.
„Něco jsem vypisoval, musím to tam spočítat. Trošku jsem se zbláznil a zase končím v minusu. Vždycky když vypíšu hodně peněz, najednou se všichni zblázní a dávají góly. Asi to budu muset dělat do konce sezony. Po sezoně budu bez peněz, ale aspoň budeme hrát nahoře,“ smál se.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž