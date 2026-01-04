Předplatné

Byly obavy, že už se nevrátí. Teď Vlach skóroval: Je to nádhera! Hlavně porazit Hradec…

Jaroslav Vlach z Liberce slaví gól
Jaroslav Vlach z Liberce slaví gólZdroj: ČTK / Taneček David
Zklamání hráčů Hradce Králové po prohře s Libercem
Radost hokejistů Liberce po výhře v Hradci Králové
Potyčka mezi hráči Hradce Králové a Liberce
Radan Lenc z Liberce (vpravo) se raduje z gólu proti Hradci
Kouč Hradce Králové Tomáš Martinec během zápasu proti Liberci
Radan Lenc z Liberce se raduje z gólu proti Hradci
Hráči Liberce se radují z branky proti Hradci
10
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Ve druhém kole vyděsil všechny okolo sebe, nejvíc své nejbližší. Jaroslav Vlach si při smolném karambolu u hrazení zlomil druhý krční obratel. Vyhlídky na uzdravení v ten moment vypadaly o dost hůř, než naštěstí ukázala realita. Zprvu se ozývaly hlasy, že hrozí konec kariéry, ale vše dobře dopadlo. Po třech a půl měsících se liberecký mazák na konci roku vrátil mezi extraligovou elitu, ve svém třetím duelu v Hradci jistil v čase 59:15 střelou do opuštěné klece triumf 2:0.

První gól od půlky března, jak chutnal?
„Krásně! Nějaký jsem už dal v první lize, kde jsem se rozehrával, teď po dlouhé době i v extralize. Je to nádhera. Hlavně ale těší výhra v Hradci, pro nás velmi cenná po předchozích nepovedených výsledcích venku. Skvělé vítězství, Štěpán Lukeš výborně vzadu s nulou, zasloužil si ji. Tvrdě pracuje a podržel nás. Působil hodně jistě, dodával nám klid a soupeři nedával žádné dorážky. Celkově vynikající týmový výkon.“

Nezarazila vás trenérská výzva Hradce po vaší brance? Přechod do útoku se zdál bezchybný.
„Vždycky když si soupeř vezme výzvu, přepadne vás určitá nejistota, ale měli jsme zprávy, že by o ofsajd nemělo jít. Ale nikdy nevíte, jestli se tam něco nenajde, takže nervozita trochu byla.“

Před výhrou v Hradci jste měli sérii pěti porážek z posledních sedmi utkání. Co nešlapalo?
„Já jsem tu třetí zápas, čili se mi to těžko hodnotí. Byly tam nějaké absence, nemoci, to má ovšem každý tým. Na to se nebudeme vymlouvat. Výkony nebyly optimální, kdyby ano, uhráli bychom víc bodů. Nepředváděli jsme hru, kterou bychom se chtěli prezentovat. Na rozdíl od výkonu v Hradci.“

Leckdo spatřoval sérii porážek v absenci juniora Tomáše Galvase, jenž šikovně manévroval v přesilovce na modré, odjel však válet na MS dvacítek. Chybí hodně v reálu?
„Samozřejmě víme, co v něm máme. A vidíme, že v přesilovce umí udělat rozdíl. To vidíme všichni teď na mistrovství světa, co dokáže předvádět. Na druhou stranu doufám, že jsme natolik kvalitní tým, že nás nemůže položit odjezd jednoho kvalitního hráče. Máme vzadu další zkušené kluky, kteří veškerou práci dobře zastanou.“

Na váš comeback si fanoušci museli dlouho počkat, nepřepadávaly vás černé myšlenky?
„To zranění nebyla sranda, ale hned po operaci jsem dostal pozitivní zprávy. Zákrok se povedl a bylo mi řečeno, že když vše dobře půjde, vrátím se k hokeji. K tomu jsem se okamžitě upnul. Věřil jsem, že hrát budu a pak už jsem jen dělal maximum pro to, abych se vrátil co nejlíp připravený.“

Pomohla vám hodně rozehrávka za Kolín v Maxa lize?
„Rozhodně. Nabral jsem sebevědomí, oťukal jsem si osobní souboje, navnímal všechny možné situace, které v tréninku nenasimulujete. Ohromně mi to pomohlo, Kolínu jsem vděčný za prostor. Návrat do extraligy jsem měl díky tomu lehčí. Zápasy se Slavií, s Litoměřicemi nebo s Jihlavou měly vysokou úroveň.“

Šlo relativně jednoduše se po fyzické stránce dostat do potřebné fazony?
„Jelikož jsem po operaci dostal celkem brzy svolení k tomu, abych se hýbal, snažil jsem se trénovat podle toho, co mi doktoři povolovali. V tomhle směru jsem měl čisté svědomí.“

Nedělali si spoluhráči občas srandu, že oni v našlapaném programu dřou, cestují po republice, zatímco vy si zlehka trénujete?
„Spíš mi vyjadřovali podporu a i díky tomu jsem měl maximální touhu vrátit se co nejdřív a co nejlepší. Kluci mě navštěvovali v nemocnici, po zápasech jsme vždy prohodili pár slov. Hrozně moc si toho vážím.“

Neutekly vám při zranění některé poplatky do týmové kasy jakožto pokladníkovi mužstva?
„Snažil jsem se to hlídat poctivě. Tomáš Filippi s Radimem Šimkem mi v tom zprvu trochu pomáhali, hlídali všechny částky a já to pak přišel zkasírovat.“ (usmívá se)

KonecLIVE
02

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů