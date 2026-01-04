Byly obavy, že už se nevrátí. Teď Vlach skóroval: Je to nádhera! Hlavně porazit Hradec…
Ve druhém kole vyděsil všechny okolo sebe, nejvíc své nejbližší. Jaroslav Vlach si při smolném karambolu u hrazení zlomil druhý krční obratel. Vyhlídky na uzdravení v ten moment vypadaly o dost hůř, než naštěstí ukázala realita. Zprvu se ozývaly hlasy, že hrozí konec kariéry, ale vše dobře dopadlo. Po třech a půl měsících se liberecký mazák na konci roku vrátil mezi extraligovou elitu, ve svém třetím duelu v Hradci jistil v čase 59:15 střelou do opuštěné klece triumf 2:0.
První gól od půlky března, jak chutnal?
„Krásně! Nějaký jsem už dal v první lize, kde jsem se rozehrával, teď po dlouhé době i v extralize. Je to nádhera. Hlavně ale těší výhra v Hradci, pro nás velmi cenná po předchozích nepovedených výsledcích venku. Skvělé vítězství, Štěpán Lukeš výborně vzadu s nulou, zasloužil si ji. Tvrdě pracuje a podržel nás. Působil hodně jistě, dodával nám klid a soupeři nedával žádné dorážky. Celkově vynikající týmový výkon.“
Nezarazila vás trenérská výzva Hradce po vaší brance? Přechod do útoku se zdál bezchybný.
„Vždycky když si soupeř vezme výzvu, přepadne vás určitá nejistota, ale měli jsme zprávy, že by o ofsajd nemělo jít. Ale nikdy nevíte, jestli se tam něco nenajde, takže nervozita trochu byla.“
Před výhrou v Hradci jste měli sérii pěti porážek z posledních sedmi utkání. Co nešlapalo?
„Já jsem tu třetí zápas, čili se mi to těžko hodnotí. Byly tam nějaké absence, nemoci, to má ovšem každý tým. Na to se nebudeme vymlouvat. Výkony nebyly optimální, kdyby ano, uhráli bychom víc bodů. Nepředváděli jsme hru, kterou bychom se chtěli prezentovat. Na rozdíl od výkonu v Hradci.“
Leckdo spatřoval sérii porážek v absenci juniora Tomáše Galvase, jenž šikovně manévroval v přesilovce na modré, odjel však válet na MS dvacítek. Chybí hodně v reálu?
„Samozřejmě víme, co v něm máme. A vidíme, že v přesilovce umí udělat rozdíl. To vidíme všichni teď na mistrovství světa, co dokáže předvádět. Na druhou stranu doufám, že jsme natolik kvalitní tým, že nás nemůže položit odjezd jednoho kvalitního hráče. Máme vzadu další zkušené kluky, kteří veškerou práci dobře zastanou.“
Na váš comeback si fanoušci museli dlouho počkat, nepřepadávaly vás černé myšlenky?
„To zranění nebyla sranda, ale hned po operaci jsem dostal pozitivní zprávy. Zákrok se povedl a bylo mi řečeno, že když vše dobře půjde, vrátím se k hokeji. K tomu jsem se okamžitě upnul. Věřil jsem, že hrát budu a pak už jsem jen dělal maximum pro to, abych se vrátil co nejlíp připravený.“
Pomohla vám hodně rozehrávka za Kolín v Maxa lize?
„Rozhodně. Nabral jsem sebevědomí, oťukal jsem si osobní souboje, navnímal všechny možné situace, které v tréninku nenasimulujete. Ohromně mi to pomohlo, Kolínu jsem vděčný za prostor. Návrat do extraligy jsem měl díky tomu lehčí. Zápasy se Slavií, s Litoměřicemi nebo s Jihlavou měly vysokou úroveň.“
Šlo relativně jednoduše se po fyzické stránce dostat do potřebné fazony?
„Jelikož jsem po operaci dostal celkem brzy svolení k tomu, abych se hýbal, snažil jsem se trénovat podle toho, co mi doktoři povolovali. V tomhle směru jsem měl čisté svědomí.“
Nedělali si spoluhráči občas srandu, že oni v našlapaném programu dřou, cestují po republice, zatímco vy si zlehka trénujete?
„Spíš mi vyjadřovali podporu a i díky tomu jsem měl maximální touhu vrátit se co nejdřív a co nejlepší. Kluci mě navštěvovali v nemocnici, po zápasech jsme vždy prohodili pár slov. Hrozně moc si toho vážím.“
Neutekly vám při zranění některé poplatky do týmové kasy jakožto pokladníkovi mužstva?
„Snažil jsem se to hlídat poctivě. Tomáš Filippi s Radimem Šimkem mi v tom zprvu trochu pomáhali, hlídali všechny částky a já to pak přišel zkasírovat.“ (usmívá se)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž