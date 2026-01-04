Třeba poprvé nedokončím sezonu, prohlásil Pokorný po prohře s Vary. Co posily?
Pod hustou dekou, napěchovanou výsledkovou nepohodou, aktuálně trpí brněnská Kometa. I s jejím trenérem Kamilem Pokorným, který si po poté porážce v řadě a pádu na desáté místo nemůže být jistý ani svým místem na střídačce. „Určitě se může udělat nějaký řez,“ uvedl realisticky kouč mistra po porážce s Karlovými Vary 2:3.
Cítíte tlak na vaši osobu?
„Dvacet let jsem trénoval a vždycky jsem vydržel celou sezonu. Třeba to někdy musí přijít. Tak to ve sportu prostě je. Vidíte, že kolo štěstí se teď otočilo proti nám. A já chci, aby Kometa vyhrávala. Ať se mnou nebo beze mě. Každé ráno jdu do práce a dělám ji tak, jak spoustu let. Nepřemýšlím nad sebou. Je tady vedení, které si tu situaci vyhodnotí. Žádné ultimátum jsem neměl.“
Nepřijde vám, že v poslední době prohráváte víceméně stejným způsobem? Po velmi dobré třetině přijde výpadek, lehké góly ve vaší síti a už se nenakopnete.
„Každý soupeř tady říká, že s námi měl prohrát třetinu víc. Ale prohraje 1:2 a je ve hře. Je to složité. Kdyby byl náš výkon špatný od začátku až do konce, je to něco jiného. Každý sport je o hlavě. Někdy nemáte ani tu kliku. Vybavím si moment ze třetí třetiny, kdy se to Tomáši Zohornovi odrazilo před prázdnou branku a puk mu přeskočil čepel hole. Tyto momenty jdou nyní proti nám.“
Co stojí za prohrou s Karlovými Vary?
„Ztratili jsme doma body, což je vždycky špatně. Ale budu mluvit pozitivně. Nemyslím si, že kluci odehráli špatný zápas. Problém je v koncovce. Měli jsme dost šancí na to, abychom skóre navýšili. Navíc jsme dostali dva góly během minuty a půl. Nestalo se to poprvé. Je to vždycky taková ťafka. Oba padly po individuálních chybách. I když se hráči snažili, teď jsme v období, kdy se nadřeme na gól, lehce inkasujeme a prohráváme zápasy.“
Soupiska je úzká, hlavně v útoku. Budete s tím před play off něco dělat?
„Máme ji takovou od začátku sezony. Vypadli nám Ilomäki s Davidsonem, prostor dostávají mladí kluci. Samozřejmě se o tom bavíme. Je na sportovním vedení, jestli někdo přijde.“
Vy osobně cítíte, že by bylo potřeba kádr posílit a rozšířit?
„Já to cítím, ale my jsme od toho, abychom trénovali to, co máme k dispozici. Prioritou je hrát mladé. Další věc je, jestli je někdo vhodný na trhu. Ale tohle si fakt rozhoduje sportovní úsek. Je to otázka na něj.“
Nečekáte víc od reprezentačního obránce Filipa Krále?
„Je to složité…Do extraligy přišel po dlouhé době. Já pořád vidím problém ve zranění, které měl. Na top výkonu ještě není. Stává se to. Někteří do toho vletí a hned jsou v laufu. Hokej hrát nezapomněl, ale něco to na něm zanechalo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž