Dvougólový Blain o vzedmutí Kladna pod Plekancem: Už jsme z toho byli unavení
Vinou zranění přišel o 22 zápasů základní části, prvního gólu v sezoně se dočkal až po Novém roce. Proti Spartě zazářil obránce Jérémie Blain rovnou dvěma trefami včetně rozhodující v prodloužení. „Rozehrál jsem opravdu špatně, už to vypadalo, že bude dva na jednoho na druhé straně. Byl jsem na sebe naštvaný,“ smál se třiatřicetiletý Kanaďan po utkání, které posunulo Kladno na dvanácté místo v tabulce extraligy.
Třetí zápas, třetí výhra v řadě. Co se s Kladnem na přelomu roku stalo?
„Myslím, že už jsme z toho všichni byli unavení. Ano, přišla trenérská změna, všichni jsme se cítili špatně, protože nikdy není zábava, když trenér přijde o práci. Všichni jsme se cítili trochu vinni, protože můžeme být lepší. Teď to můžete vidět. Každý pracuje trochu tvrději, každý blokuje střely. To se stalo v posledních třech zápasech.“
K výhře na Spartě jste přispěl dvěma prvními góly za Kladno. Potěšily?
„Samozřejmě, vždycky je fajn přispět a navíc dát gól tady. Hrál jsem tu, vždycky mám lepší pocit, když se tady prosadím. Ale celkově to pro nás byl velký víkend, měli jsme Brno a Spartu venku a získali jsme z toho pět bodů. To jsme přesně chtěli.“
Co se změnilo, že jste se prosadil poprvé v sezoně?
„Je to klišé, ale hlavně provoz před brankou. Marcel byl před gólmanem téměř při všech gólech. Když to brankář nevidí, nemůže to zastavit. Dřív jsme to nedělali, teď o tom mluvíme každý den, pracujeme na tom a tentokrát jste viděli, že se to vyplatilo.“
Rozhodl jste i prodloužení, když to vypadalo, že Sparta možná ujede do protiútoku...
„Rozehrál jsem opravdu špatně, myslel jsem, že je v rohu Niko (Ojamäki), a už to vypadalo, že bude dva na jednoho na druhé straně. Byl jsem na sebe naštvaný, ale puk se o něco zastavil, Niko na mě koukal, takže jsem věděl, že přihrávka přijde. Snažil jsem se to jenom dostat nad beton.“
V zápase jste ztratili vedení, ale dokázali jste ho dovést k vítězství. Ukazuje to sílu týmu?
„Tohle je největší rozdíl mezi současností a námi před měsícem. Nejsme tak křehcí. Mám pocit, že jsme sebevědomější jako tým. Porazili jsme Brno venku, dvakrát jsme porazili Spartu. Víme, že je můžeme porazit, když budeme hrát, jak umíme. Poslední dobou tak hrajeme. Prohrávali jsme 3:4, ale pořád jsme měli energii, měli jsme asi tři nebo čtyři šance. To je dobré znamení.“
Pořád jste věřili, že můžete zápas urvat?
„Stoprocentně.“
Využili jste rovnou tři přesilové hry. Co jste v nich změnili?
„Když se podíváte na naše přesilovky, hned střílíme, moc nevymýšlíme. Hýbeme se, posíláme si puk, střílíme a máme dorážky. Jednoduchý hokej. To se změnilo.“
Miroslav Forman se před zápasem dočkal od domácích fanoušků velkolepého přivítání. Jak jste to prožíval?
„Nevím jak on, ale já měl husí kůži. Bylo to cool, zaslouží si to. Je profík, podle mě sparťanská legenda. Navíc je super kluk, je štěstí, že ho máme.“
