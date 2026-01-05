Pardubický Kousal: Hodně týmů k nám nepřijíždí hrát technický hokej. Všichni to dloubají...
Střelecké trápení Roberta Kousala dlouho nebralo konce. Pětatřicetiletý útočník čekal na gól od 23. září, sem tam sbíral jen asistence. Vše se ale změnilo v duelu 38. kola s Vítkovicemi, kdy třetí brankou Dynama definitivně zlomil odpor bojovných hostů. „Z kariéry mám zkušenosti, že když jsem měl nějakou takovou špatnou sérii, pak se to prolomilo. Doufám, že to takhle bude i teď,“ věřil Kousal po vítězství 4:1.
Zdálo se mi, že mnoho času na dorážku jste u gólu neměl. Jak jste to viděl?
„Spadlo to vedle brány a zároveň to bylo z hodně velkého úhlu. Trošku jsem byl nervózní, jestli to trefím, ale naštěstí jsem to tam dal.“
Výhra nad Vítkovicemi se nerodila lehce, dostali jste gól z jejich první šance. Bylo důležité se z toho nezbláznit?
„Myslím si, že máme zkušené mužstvo. Už jsme to zažili tolikrát, že by nás to semlít nemělo. Samozřejmě to není úplně příjemné, ale oklepali jsme se z toho.“
Vítkovice navíc důsledně bránily, dloubaly puky a hru si příliš nekomplikovaly.
„Přijde mi, že hodně týmů k nám nepřijíždí hrát extra technický hokej. Všichni to dloubají… Vítkovice jsou ještě větší extrém, ale poradili jsme si s tím.“
Je to v takových zápasech především o trpělivosti?
„Přesně tak. Je strašně těžké proti tomu hrát, protože pak snadno propadnete a oni na to čekají. Musí se to stávat co nejméně.“
V úterý vás čeká šlágr na Spartě, v pátek derby v Hradci. Jak moc pomůže výhra před takovými zápasy?
„Určitě je to lepší než prohrát, ale samozřejmě do těch utkání musíme jít s pokorou, protože nás čekají silné týmy. Musíme dát do toho všechno.“
Nálada v týmu je dobrá, když jste bodovali podesáté v řadě?
„Je úplně v pohodě, samozřejmě výsledky tomu nahrávají. Ale i když jsme prohráli třeba dva zápasy za sebou, bylo to v klidu a nikdo se z toho nehroutil.“
V den utkání s Vítkovicemi slavil váš kouč Filip Pešán osmačtyřicáté narozeniny. Plánují se nějaké oslavy?
„Už jsme ho zkasírovali.“ (směje se)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž