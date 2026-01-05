Předplatné

Pokorný skončil po sérii porážek na vlastní žádost v Kometě. Tým povede asistent

Tipsport extraliga
Hokejový trenér Kamil Pokorný opouští po pěti porážkách v řadě střídačku Komety Brno, kterou v minulé sezoně dovedl k extraligovému titulu. Klub o tom informoval na svém webu s tím, že osmapadesátiletý kouč končí na vlastní žádost. Jeho nástupcem se stal dosavadní asistent Jiří Horáček.

„Po nedělním utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impulz, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ uvedl Pokorný. Brněnský tým je po nedělní porážce 2:3 s Karlovými Vary v tabulce na 10. místě.

Majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský plánuje oznámit jméno Pokorného nástupce v příštích hodinách. Další zápas čeká Kometu v úterý na ledě Olomouce.

„Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Vím, do jaké situace vstupoval po odchodu Jardy Modrého a nejen tohle období zvládl perfektně. Koneckonců třetí titul Komety v novodobých dějinách klubu je toho jasným důkazem,“ řekl Zábranský.

Pokorný se do Brna vrátil před minulou sezonou původně jako asistent Jaroslava Modrého, jenž se ale z rodinných důvodů vrátil do zámoří a hlavním koučem se stal právě Pokorný.

Ten pak dovedl Kometu k senzačnímu titulu. Nejvíc na sebe upozornil v rozhodujícím sedmém zápase finále. Když brněnský celek vedl 3:0 v Pardubicích, těsně před závěrečnou sirénou namaloval na tabulku fixem vzkaz: „Wendy! Ten titul je pro tebe. Táta“

Dojmený příběh bodoval také v žebříčku TOP 50 hokejových hlášek. Na celé pořadí se podívejte ZDE>>>

„Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych Kamila nebo jiné členy realizačního týmu odvolával. Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku,“ uvedl Zábranský, jemuž dělal Pokorný v minulosti asistenta.

Pokorný působil na brněnské střídačce v různých pozicích téměř osm sezon a podílel se na zisku tří mistrovských titulů v letech 2017, 2018 a loni.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

