Pokorný skončil po sérii porážek na vlastní žádost v Kometě. Tým povede asistent
Hokejový trenér Kamil Pokorný opouští po pěti porážkách v řadě střídačku Komety Brno, kterou v minulé sezoně dovedl k extraligovému titulu. Klub o tom informoval na svém webu s tím, že osmapadesátiletý kouč končí na vlastní žádost. Jeho nástupcem se stal dosavadní asistent Jiří Horáček.
„Po nedělním utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impulz, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ uvedl Pokorný. Brněnský tým je po nedělní porážce 2:3 s Karlovými Vary v tabulce na 10. místě.
Majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský plánuje oznámit jméno Pokorného nástupce v příštích hodinách. Další zápas čeká Kometu v úterý na ledě Olomouce.
„Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Vím, do jaké situace vstupoval po odchodu Jardy Modrého a nejen tohle období zvládl perfektně. Koneckonců třetí titul Komety v novodobých dějinách klubu je toho jasným důkazem,“ řekl Zábranský.
Pokorný se do Brna vrátil před minulou sezonou původně jako asistent Jaroslava Modrého, jenž se ale z rodinných důvodů vrátil do zámoří a hlavním koučem se stal právě Pokorný.
Ten pak dovedl Kometu k senzačnímu titulu. Nejvíc na sebe upozornil v rozhodujícím sedmém zápase finále. Když brněnský celek vedl 3:0 v Pardubicích, těsně před závěrečnou sirénou namaloval na tabulku fixem vzkaz: „Wendy! Ten titul je pro tebe. Táta“
„Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych Kamila nebo jiné členy realizačního týmu odvolával. Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku,“ uvedl Zábranský, jemuž dělal Pokorný v minulosti asistenta.
Pokorný působil na brněnské střídačce v různých pozicích téměř osm sezon a podílel se na zisku tří mistrovských titulů v letech 2017, 2018 a loni.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž